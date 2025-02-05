https://ria.ru/20250205/rumynija-1997414397.html

Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом

Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом - РИА Новости, 05.02.2025

Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом

Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую конституционный суд в 2024 году отстранил от выборов президента, в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:33:00+03:00

2025-02-05T03:33:00+03:00

2025-02-05T06:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую конституционный суд в 2024 году отстранил от выборов президента, в интервью РИА Новости назвала этот шаг госпереворотом. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. "Я стала первым в истории кандидатом на пост президента, которого конституционный суд Румынии отстранил от выборов. Этот факт говорит сам за себя: у меня были реальные шансы на победу, и система так испугалась моей кандидатуры, что предпочла допустить вопиющую незаконность. Это был первый государственный переворот, устроенный КСР, за которым последовала череда правовых беззаконий, завершившаяся отменой первого тура выборов ", – сказала Шошоакэ. Политик убеждена, что решение суда дискредитировало юстицию в стране. "Я не представляю угрозы национальной безопасности, но я представляю угрозу для Deep State (скрытых структур власти – ред.), для коррупционных схем и мафиозных сетей, для внешних сил, которые управляют нашей страной, полностью пренебрегая ее законами и конституцией, фактически лишая нас суверенитета и навязывая президентов, не избранных народом, а назначенных западными канцеляриями", - добавила Шошоакэ. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250203/rumyniya-1997163990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато, европарламент, евросоюз