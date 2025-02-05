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Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом - РИА Новости, 05.02.2025
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03:33 05.02.2025 (обновлено: 06:19 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/rumynija-1997414397.html
Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом
Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом
Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую конституционный суд в 2024 году отстранил от выборов президента, в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:33:00+03:00
2025-02-05T06:19:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую конституционный суд в 2024 году отстранил от выборов президента, в интервью РИА Новости назвала этот шаг госпереворотом. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. "Я стала первым в истории кандидатом на пост президента, которого конституционный суд Румынии отстранил от выборов. Этот факт говорит сам за себя: у меня были реальные шансы на победу, и система так испугалась моей кандидатуры, что предпочла допустить вопиющую незаконность. Это был первый государственный переворот, устроенный КСР, за которым последовала череда правовых беззаконий, завершившаяся отменой первого тура выборов ", – сказала Шошоакэ. Политик убеждена, что решение суда дискредитировало юстицию в стране. "Я не представляю угрозы национальной безопасности, но я представляю угрозу для Deep State (скрытых структур власти – ред.), для коррупционных схем и мафиозных сетей, для внешних сил, которые управляют нашей страной, полностью пренебрегая ее законами и конституцией, фактически лишая нас суверенитета и навязывая президентов, не избранных народом, а назначенных западными канцеляриями", - добавила Шошоакэ. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато, европарламент, евросоюз
В мире, Румыния, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Экс-кандидат в лидеры Румынии назвала отстранение ее от выборов переворотом

Сенатор Шошоакэ назвала отстранение ее от выборов главы Румынии госпереворотом

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую конституционный суд в 2024 году отстранил от выборов президента, в интервью РИА Новости назвала этот шаг госпереворотом.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты.
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"Я стала первым в истории кандидатом на пост президента, которого конституционный суд Румынии отстранил от выборов. Этот факт говорит сам за себя: у меня были реальные шансы на победу, и система так испугалась моей кандидатуры, что предпочла допустить вопиющую незаконность. Это был первый государственный переворот, устроенный КСР, за которым последовала череда правовых беззаконий, завершившаяся отменой первого тура выборов ", – сказала Шошоакэ.
Политик убеждена, что решение суда дискредитировало юстицию в стране.
«
"Я не представляю угрозы национальной безопасности, но я представляю угрозу для Deep State (скрытых структур власти – ред.), для коррупционных схем и мафиозных сетей, для внешних сил, которые управляют нашей страной, полностью пренебрегая ее законами и конституцией, фактически лишая нас суверенитета и навязывая президентов, не избранных народом, а назначенных западными канцеляриями", - добавила Шошоакэ.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Однако 6 декабря конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
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