https://ria.ru/20250205/rubli-1997564291.html

На нацпроекты в Красноярском крае в 2024 году выделили 27 млрд рублей

На нацпроекты в Красноярском крае в 2024 году выделили 27 млрд рублей - РИА Новости, 05.02.2025

На нацпроекты в Красноярском крае в 2024 году выделили 27 млрд рублей

Около 27 миллиардов рублей было выделено из федерального и регионального бюджетов на реализацию национальных проектов в Красноярском крае в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:12:00+03:00

2025-02-05T17:12:00+03:00

2025-02-05T17:12:00+03:00

жилье

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Около 27 миллиардов рублей было выделено из федерального и регионального бюджетов на реализацию национальных проектов в Красноярском крае в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, основные финансовые итоги прошлого года были представлены в ходе заседания президиума краевого кабмина, прошедшего под председательством губернатора Михаила Котюкова. "На реализацию национальных проектов в 2024 году было выделено 27 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, а 16,5 млрд рублей – средства краевого бюджета. При этом по итогам прошлого года кассовое исполнение по нацпроектам впервые превысило 99%", - говорится в сообщении. Отмечается, что на социальную поддержку населения в отчетном году направлено 77 миллиардов рублей, в том числе около 15 миллиардов рублей – семьям с детьми. Особое внимание уделялось поддержке участников СВО и членов их семей. На решение жилищных вопросов, включая переселение из ветхого и аварийного жилья, поддержку обманутых дольщиков, выделено около 6 миллиардов рублей. Кроме того, 4,7 миллиарда рублей пошло на обеспечение жильем детей-сирот, в том числе с использованием жилищных сертификатов. Вице-премьер краевого кабмина – министр финансов Владимир Бахарь подчеркнул, что исполнение бюджета в 2024 году происходило в условиях сохранения введенных ограничений и санкций, продолжения специальной военной операции. Несмотря на внешнее давление по ключевым социально-экономическим показателям региона, отмечена позитивная динамика, что отразилось на финансовой системе. "По итогам прошлого года основные бюджетные параметры исполнены с превышением плановых показателей. В 2024 году доходы и расходы консолидированного бюджета Красноярского края впервые превысили 520 млрд рублей", - сказано в релизе. Фактическое поступление доходов краевого бюджета по итогам 2024 года превысило уточненные планы более чем на 20 млрд рублей и составило 429,1 млрд рублей. Расходы краевого бюджета за 2024 год составили 432,2 млрд рублей, из которых 35,7 млрд рублей – средства федерального бюджета и 396,5 млрд рублей – собственные средства региона. Год завершен с небольшим техническим дефицитом в размере 3,1 млрд рублей, источником финансирования которого является инфраструктурный бюджетный кредит. "Исполнение бюджета – это не просто цифры и отчеты, а в первую очередь реальные решения, которые влияют на жизнь людей. Важно, чтобы в основе бюджетного планирования всегда были обращения жителей, их потребности и запросы... Такой подход позволяет нам не только сохранять устойчивость региональной экономики, но и двигаться вперед, создавая комфортные условия для жизни в каждом муниципалитете", - сказал глава региона.

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https://ria.ru/20241112/proekt-1983283559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, красноярский край, михаил котюков