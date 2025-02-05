https://ria.ru/20250205/rosaviatsiya-1997488592.html

Росавиация: отчет Казахстана по катастрофе в Актау предварительный

Росавиация: отчет Казахстана по катастрофе в Актау предварительный - РИА Новости, 05.02.2025

Росавиация: отчет Казахстана по катастрофе в Актау предварительный

Опубликованный минтрансом Казахстана отчет по происшествию с рейсом AZAL носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах, сообщается в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:05:00+03:00

2025-02-05T13:05:00+03:00

2025-02-05T13:17:00+03:00

казахстан

актау

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Опубликованный минтрансом Казахстана отчет по происшествию с рейсом AZAL носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."Опубликованный министерством транспорта Республики Казахстан предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах произошедшего", - говорится в сообщении российского ведомства.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/samolet-1997373854.html

казахстан

актау

баку

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казахстан, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный