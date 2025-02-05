https://ria.ru/20250205/reabilitatsiya-1997542002.html

Почти 117 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после заболеваний

Почти 117 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после заболеваний - РИА Новости, 05.02.2025

Почти 117 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после заболеваний

Почти 117 тысяч человек прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:53:00+03:00

2025-02-05T15:53:00+03:00

2025-02-05T15:53:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Почти 117 тысяч человек прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, реабилитация доступна после заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, различных травм, а также патологий периферической и центральной нервной системы, органов дыхания. По словам заместителя председателя правительства региона — министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина, в области можно пройти реабилитацию в 24 медорганизациях, укомплектованных современным оборудованием, в том числе экзоскелетами. Всего в прошлом году реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли почти 117 тысяч человек. Это на 10 тысяч человек больше, чем в 2023 году. Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС.

https://ria.ru/20250205/krivyakino-1997537081.html

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московская область (подмосковье)