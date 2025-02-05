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Эксперты рассказали, сколько туристов мечтают увидеть северное сияние
Эксперты рассказали, сколько туристов мечтают увидеть северное сияние - РИА Новости, 05.02.2025
Эксперты рассказали, сколько туристов мечтают увидеть северное сияние
Эксперты рассказали, сколько туристов готовы отправиться в путешествие, чтобы своими глазами увидеть северное сияние, сообщает "Отелло". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:22:00+03:00
2025-02-05T21:22:00+03:00
2025-02-05T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько туристов готовы отправиться в путешествие, чтобы своими глазами увидеть северное сияние, сообщает "Отелло".Специалисты сервиса бронирования от 2ГИС опросили одну тысячу пользователей старше 18 лет и выяснили, что 62 процента из них никогда не видели северное сияние, 38 процентов – наблюдали это явление, причем 17 процентов – неоднократно.Готовы поехать в путешествие, чтобы рассмотреть всполохи Авроры 84 процента опрошенных.Четверть респондентов видели полярное сияние в Ленинградской области. В Мурманской области наблюдали его 12 процентов пользователей, в Красноярском крае – 11 процентов, в Карелии – десять процентов, в Архангельской области – восемь процентов.Также есть шанс увидеть необычное природное явление в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Вологодской области.Почти половина – 43 процента туристов готовы потратить на путешествие за северным сиянием от 50 до 100 тысяч рублей на персону. Каждый пятый закладывает на поездку от 30 до 50 тысяч, остальные – более 100 тысяч рублей на туриста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, новости - туризм, красноярский край, ленинградская область, мурманская область, северное сияние, отдых в россии, зима, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красноярский край, Ленинградская область, Мурманская область, северное сияние, отдых в России, Зима, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , Достопримечательности
Эксперты рассказали, сколько туристов мечтают увидеть северное сияние
"Отелло": увидеть северное сияние мечтают 84 процента российских туристов