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В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/prokuratura-1997545497.html
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции - РИА Новости, 05.02.2025
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции
Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:06:00+03:00
2025-02-05T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
томск
октябрьский район
общество
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НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в среду. Прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции по вопросу оказания содействия в получении медицинской помощи. "Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. По прибытии в Томск он обратился в местную больницу, так как ему нужна была операция. Однако лечебное учреждение отказало военнослужащему в оперативном хирургическом вмешательстве, запросив у него ряд медицинских документов и направлений", - говорится в сообщении. В итоге под надзорным сопровождением прокуратуры района получившему ранение участнику СВО оперативно провели необходимую медицинскую процедуру, в настоящее время он находится на стационарном лечении, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250205/svo-1997494065.html
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томск, октябрьский район, общество
Специальная военная операция на Украине, Томск, Октябрьский район, Общество
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции

В Томске прокуратура помогла участнику СВО получить положенную медпомощь

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Прокуратура. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в среду.
Прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции по вопросу оказания содействия в получении медицинской помощи.
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"Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. По прибытии в Томск он обратился в местную больницу, так как ему нужна была операция. Однако лечебное учреждение отказало военнослужащему в оперативном хирургическом вмешательстве, запросив у него ряд медицинских документов и направлений", - говорится в сообщении.
В итоге под надзорным сопровождением прокуратуры района получившему ранение участнику СВО оперативно провели необходимую медицинскую процедуру, в настоящее время он находится на стационарном лечении, добавили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеТомскОктябрьский районОбщество
 
 
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