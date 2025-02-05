https://ria.ru/20250205/prokuratura-1997545497.html

В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции

В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции - РИА Новости, 05.02.2025

В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции

Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:06:00+03:00

2025-02-05T16:06:00+03:00

2025-02-05T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

томск

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НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в среду. Прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции по вопросу оказания содействия в получении медицинской помощи. "Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. По прибытии в Томск он обратился в местную больницу, так как ему нужна была операция. Однако лечебное учреждение отказало военнослужащему в оперативном хирургическом вмешательстве, запросив у него ряд медицинских документов и направлений", - говорится в сообщении. В итоге под надзорным сопровождением прокуратуры района получившему ранение участнику СВО оперативно провели необходимую медицинскую процедуру, в настоящее время он находится на стационарном лечении, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250205/svo-1997494065.html

https://ria.ru/20250131/peterburg-1996682617.html

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томск, октябрьский район, общество