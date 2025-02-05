https://ria.ru/20250205/prokuratura-1997545497.html
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции - РИА Новости, 05.02.2025
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции
Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:06:00+03:00
2025-02-05T16:06:00+03:00
2025-02-05T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
томск
октябрьский район
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Прокуратура Октябрьского района Томска помогла участнику специальной военной операции получить полагающуюся медицинскую помощь, сообщает надзорное ведомство в среду. Прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции по вопросу оказания содействия в получении медицинской помощи. "Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. По прибытии в Томск он обратился в местную больницу, так как ему нужна была операция. Однако лечебное учреждение отказало военнослужащему в оперативном хирургическом вмешательстве, запросив у него ряд медицинских документов и направлений", - говорится в сообщении. В итоге под надзорным сопровождением прокуратуры района получившему ранение участнику СВО оперативно провели необходимую медицинскую процедуру, в настоящее время он находится на стационарном лечении, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250205/svo-1997494065.html
https://ria.ru/20250131/peterburg-1996682617.html
томск
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, октябрьский район, общество
Специальная военная операция на Украине, Томск, Октябрьский район, Общество
В Томске прокуратура помогла участнику СВО, которому отказали в операции
В Томске прокуратура помогла участнику СВО получить положенную медпомощь