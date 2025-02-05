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Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ"

Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ" - РИА Новости, 05.02.2025

Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ"

Современное производство ракетных двигателей открыто в среду на предприятии "Протон-ПМ" (входит в Роскосмос) в Перми, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:26:00+03:00

2025-02-05T18:26:00+03:00

2025-02-05T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Современное производство ракетных двигателей открыто в среду на предприятии "Протон-ПМ" (входит в Роскосмос) в Перми, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новое производство призвано обеспечить готовность "Протон-ПМ" к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара". Его создание имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утвержденный соглашением о сотрудничестве Роскосмоса и правительства Пермского края. "Запуск производства – новая веха в истории предприятия. Сотрудники получат новые условия труда. Это значит, что в такие цеха будет стремиться наша молодежь, которая обучается в пермских техникумах и вузах. Здесь в 2023 году открыт новый корпус Техно-школы, в которой ребята уже со школьной скамьи готовятся стать создателями ракетно-космической техники. Это все будущее нашей космической отрасли", – приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на церемонии открытия. В церемонии также приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор НПО "Энергомаш" Иван Краснов и старший вице-президент "Промсвязьбанка" Сергей Добрин. Введенный в строй производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Осмотр объекта гости начали с отечественного комплекса из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. Всего в корпусе разместится 630 единиц технологического оборудования. В настоящее время "Протон-ПМ" реализует программу перевода производства — оборудования, технологий, персонала — с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нем будут работать более 800 человек, добавили в пресс-службе. Также в рамках визита был обсужден проект строительства жилого комплекса "Новый Звездный" (Новые Ляды) для сотрудников пермских двигателестроительных предприятий.

https://ria.ru/20250204/eksport-1997328907.html

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пермский край, пермь, дмитрий махонин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос