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Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ" - РИА Новости, 05.02.2025
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18:26 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/proizvodstvo-1997589399.html
Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ"
Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ" - РИА Новости, 05.02.2025
Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ"
Современное производство ракетных двигателей открыто в среду на предприятии "Протон-ПМ" (входит в Роскосмос) в Перми, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:26:00+03:00
2025-02-05T18:26:00+03:00
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пермь
дмитрий махонин
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Современное производство ракетных двигателей открыто в среду на предприятии "Протон-ПМ" (входит в Роскосмос) в Перми, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новое производство призвано обеспечить готовность "Протон-ПМ" к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара". Его создание имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утвержденный соглашением о сотрудничестве Роскосмоса и правительства Пермского края. "Запуск производства – новая веха в истории предприятия. Сотрудники получат новые условия труда. Это значит, что в такие цеха будет стремиться наша молодежь, которая обучается в пермских техникумах и вузах. Здесь в 2023 году открыт новый корпус Техно-школы, в которой ребята уже со школьной скамьи готовятся стать создателями ракетно-космической техники. Это все будущее нашей космической отрасли", – приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на церемонии открытия. В церемонии также приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор НПО "Энергомаш" Иван Краснов и старший вице-президент "Промсвязьбанка" Сергей Добрин. Введенный в строй производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Осмотр объекта гости начали с отечественного комплекса из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. Всего в корпусе разместится 630 единиц технологического оборудования. В настоящее время "Протон-ПМ" реализует программу перевода производства — оборудования, технологий, персонала — с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нем будут работать более 800 человек, добавили в пресс-службе. Также в рамках визита был обсужден проект строительства жилого комплекса "Новый Звездный" (Новые Ляды) для сотрудников пермских двигателестроительных предприятий.
https://ria.ru/20250204/eksport-1997328907.html
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пермский край, пермь, дмитрий махонин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Дмитрий Махонин и Юрий Борисов открыли новое производство на "Протон-ПМ"

Новое производство ракетных двигателей открыли в Перми

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Современное производство ракетных двигателей открыто в среду на предприятии "Протон-ПМ" (входит в Роскосмос) в Перми, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новое производство призвано обеспечить готовность "Протон-ПМ" к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара". Его создание имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утвержденный соглашением о сотрудничестве Роскосмоса и правительства Пермского края.
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"Запуск производства – новая веха в истории предприятия. Сотрудники получат новые условия труда. Это значит, что в такие цеха будет стремиться наша молодежь, которая обучается в пермских техникумах и вузах. Здесь в 2023 году открыт новый корпус Техно-школы, в которой ребята уже со школьной скамьи готовятся стать создателями ракетно-космической техники. Это все будущее нашей космической отрасли", – приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на церемонии открытия.
В церемонии также приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор НПО "Энергомаш" Иван Краснов и старший вице-президент "Промсвязьбанка" Сергей Добрин.
Введенный в строй производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Осмотр объекта гости начали с отечественного комплекса из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. Всего в корпусе разместится 630 единиц технологического оборудования.
В настоящее время "Протон-ПМ" реализует программу перевода производства — оборудования, технологий, персонала — с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нем будут работать более 800 человек, добавили в пресс-службе.
Также в рамках визита был обсужден проект строительства жилого комплекса "Новый Звездный" (Новые Ляды) для сотрудников пермских двигателестроительных предприятий.
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