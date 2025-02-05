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Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий - РИА Новости, 05.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:00 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/proizvodstvo-1997557862.html
Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий
Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий - РИА Новости, 05.02.2025
Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий
Столичные производители ювелирных изделий в 2024 году в 1,4 раза увеличили производство в натуральном выражении по сравнению с 2023 годом, сообщил министр... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:00:00+03:00
2025-02-05T17:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
игорь осипов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Столичные производители ювелирных изделий в 2024 году в 1,4 раза увеличили производство в натуральном выражении по сравнению с 2023 годом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря мерам поддержки города столичные компании постоянно обновляют и расширяют ассортимент, улучшают качество продукции и модернизируют производственные технологии. По итогам 2024 года предприятия ювелирной отрасли увеличили производство на 40,5% в сравнении с предшествующим годом. В частности, выпуск украшений из золота вырос на 40%", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, ювелирный дом "Эстет" расширил коллекцию изделий на 20% включая премиальный сегмент. Компания разработала новые модели теннисных браслетов без замка. Благодаря эластичности их можно легко надеть, а также избежать проблем с выбором размера. Эти браслеты с драгоценными камнями сразу стали пользоваться популярностью среди покупателей.По словам директора по развитию Лауры Петриченко, в прошлом году компания сосредоточилась на модернизации производственных процессов и выпустила 1,5 тысячи новых изделий. Благодаря ряду уникальных технологий, которые позволили улучшить качество и скорость изготовления изделий, компания предложила покупателям более удобные и современные аксессуары, соответствующие последним трендам моды.Она отметила, что одним из важных направлений стала разработка линий, вдохновленных русской культурой. Уникальные коллекции, посвященные русскому балету и природным красотам, активно способствуют развитию и популяризации ювелирного искусства.Ювелирный завод Gold Leader в 2024 году нарастил объемы производства на 10%. Предприятие закупило новое оборудование и расширило технологическую линию, что позволило повысить эффективность и скорость производственных процессов. Кроме того, на предприятии были созданы новые рабочие места для специалистов различных областей ювелирной промышленности.Технический директор Игорь Осипов добавил, что благодаря модернизации производства и инвестициям в современное оборудование завод увеличил ассортимент, ускорил выпуск продукции и улучшил ее качество. Потребителям стало доступно разнообразие ювелирных цепей и браслетов. В этом году компания также поставила перед собой амбиционные цели по дальнейшему расширению производственных мощностей и реализации новых импортозамещающих проектов.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.Ранее Гарбузов сообщил, что столичное предприятие "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработало штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции.
https://ria.ru/20250204/kompaniya-1997282136.html
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москва, анатолий гарбузов, игорь осипов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Игорь Осипов, Поддержка бизнеса
Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий

В Москве в 1,4 раза нарастили объемы производства ювелирных изделий

© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий
Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские предприятия увеличили объемы производства ювелирных изделий
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Столичные производители ювелирных изделий в 2024 году в 1,4 раза увеличили производство в натуральном выражении по сравнению с 2023 годом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Благодаря мерам поддержки города столичные компании постоянно обновляют и расширяют ассортимент, улучшают качество продукции и модернизируют производственные технологии. По итогам 2024 года предприятия ювелирной отрасли увеличили производство на 40,5% в сравнении с предшествующим годом. В частности, выпуск украшений из золота вырос на 40%", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Так, ювелирный дом "Эстет" расширил коллекцию изделий на 20% включая премиальный сегмент. Компания разработала новые модели теннисных браслетов без замка. Благодаря эластичности их можно легко надеть, а также избежать проблем с выбором размера. Эти браслеты с драгоценными камнями сразу стали пользоваться популярностью среди покупателей.
По словам директора по развитию Лауры Петриченко, в прошлом году компания сосредоточилась на модернизации производственных процессов и выпустила 1,5 тысячи новых изделий. Благодаря ряду уникальных технологий, которые позволили улучшить качество и скорость изготовления изделий, компания предложила покупателям более удобные и современные аксессуары, соответствующие последним трендам моды.
Она отметила, что одним из важных направлений стала разработка линий, вдохновленных русской культурой. Уникальные коллекции, посвященные русскому балету и природным красотам, активно способствуют развитию и популяризации ювелирного искусства.
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Ювелирный завод Gold Leader в 2024 году нарастил объемы производства на 10%. Предприятие закупило новое оборудование и расширило технологическую линию, что позволило повысить эффективность и скорость производственных процессов. Кроме того, на предприятии были созданы новые рабочие места для специалистов различных областей ювелирной промышленности.
Технический директор Игорь Осипов добавил, что благодаря модернизации производства и инвестициям в современное оборудование завод увеличил ассортимент, ускорил выпуск продукции и улучшил ее качество. Потребителям стало доступно разнообразие ювелирных цепей и браслетов. В этом году компания также поставила перед собой амбиционные цели по дальнейшему расширению производственных мощностей и реализации новых импортозамещающих проектов.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
Ранее Гарбузов сообщил, что столичное предприятие "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработало штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовИгорь ОсиповПоддержка бизнеса
 
 
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