https://ria.ru/20250205/prazdnik-1997320920.html

5 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 5 февраля в России и в мире по календарю

5 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

5 февраля 2025 года в России и мире отмечается День памяти дипкурьеров, Мeждунapoдный день эрудита и Всемирный день Нутеллы. Какие профессиональные и... РИА Новости, 05.02.2025

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религиозные праздники

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. 5 февраля 2025 года в России и мире отмечается День памяти дипкурьеров, Мeждунapoдный день эрудита и Всемирный день Нутеллы. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииСегодня в России дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает День памяти дипкурьеров, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. День эрудита ежегодно проходит 5 февраля. Это повод расширить свои знания: почитать книгу новых авторов, порешать логические задачи, разгадать ребусы.Профессиональный праздник5 февраля ежегодно проходит День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день в 1926 году на территории Латвии совершил свой подвиг один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте. Дипломатический курьер – человек, который регулярно доставляет дипломатическую почту между министерством иностранных дел своей страны и его посольствами, консульствами и другими дипломатическими миссиями за рубежом. Не просто доставляет, но и обеспечивает ее конфиденциальность от имени государства. Специалисты несут ответственность за сохранность и неприкосновенность вверенных государственных секретов.Церковный праздникПравославные верующие 5 февраля отмечают Соборный праздник святых Костромской земли и чтут память 30 угодников Божьих, живших и проповедовавших на этой земле.Русская православная церковь также чтит память:Народный праздникВ народном календаре 5 февраля – Агафьев день или Агафий Полухлебник, который традиционно посвящали домашним заботам: перебирали крупу, проверяли запасы соли, муки, овощей, пекли пироги с курицей и обязательно давали отведать каждому члену семьи, а крошки скармливали домашней птице. Женщины наводили порядок в доме, убирали пыль и паутину в углах.В этот день принято проявлять заботу о сиротах и нищих, можно отдать им вещи, накормить и дать немного денег. А если кто-то просит о помощи, отказывать ему нельзя. Бездельничать 5 февраля запрещено, по поверьям, тому, кто в это день ленится, грозит нищета. Не рекомендуется выносить мусор после заката солнца, а то можно вынести вместе с ним из дома и благополучие.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 5 февраля во многих странах мира сладкоежки празднуют Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day). Эта шоколадно-ореховая паста особенно популярна среди детей. Придумал ее кондитер Пьетро Ферреро, смешав какао-масло с обжаренными и перемолотыми орехами. Пасту едят как отдельное блюдо, намазывая на ломтик хлеба, а также используют в составе сложных рецептов.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 5 февраля в разные годы:1721 – Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.1852 – для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.1861 – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп.1887 – в театре "Ла Скала" прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло" с участием Ф. Таманьо (Отелло) и В. Мореля (Яго).1909 – бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Первый синтетический реактопласт – пластик, который не размягчался при высокой температуре.1913 – греческие лётчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полёт военно-морской авиации.1916 – в Цюрихе открылось "Кабаре Вольтер" – место рождения дадаизма.1917 – принята Конституция Соединённых Штатов Мексики.1918 – Советом Народных Комиссаров РСФСР был опубликован декрет Об отделении церкви от государства и школы от церкви.1919 – Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists1924 – ВВС начинает ежечасную передачу сигналов точного времени.1928 – удаётся искусственно синтезировать витамин D.1952 – в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.1960 – принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.1971 – Третья команда американцев на Apollo 14 высаживается на Луну.1971 – появился фондовый индекс NASDAQ.1979 – в Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.1987 – с космодрома Байконур запущен советский пилотируемый корабль Союз ТМ-2. Экипаж: Юрий Романенко и Александр Лавейкин.1989 – начали вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News и французский телеканал Eurosport.Кто из известных людей родился 5 февраляВ этот день родились:1812 – Жорж Дантес, французский офицер-кавалергард.1851 – Иван Сытин, русский издатель-просветитель.1878 – Андре Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании.1948 – Барбара Херши (при рожд. Барбара Линн Херцштайн), американская актриса, лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус".1984 – Карлос Тевес, аргентинский футболист, олимпийский чемпион (2004).1985 – Криштиану Роналду, португальский футболист, чемпион Европы (2016), лучший бомбардир в истории национальных сборных.1987 – Даррен Крисс, американский актёр театра, кино и телевидения, автор песен и музыкант.ИмениныИменины 5 февраля отмечают: Евдокия, Екатерина, Владимир, Геннадий, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

https://ria.ru/20240220/igry-1928442766.html

https://ria.ru/20220205/dipkurery-1770819002.html

https://ria.ru/20250205/tserkovnyy-1914410309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники