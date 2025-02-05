Рейтинг@Mail.ru
Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
21:31 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/praktikum-1997614303.html
Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани
Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани - РИА Новости, 05.02.2025
Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани
Первый практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов, в котором принимают участие медики из регионов ЦФО, проходит в Рязани, передает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:31:00+03:00
2025-02-05T21:31:00+03:00
рязанская область
россия
рязань
рязанская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24946/46/249464675_0:601:1420:1400_1920x0_80_0_0_9d6df8a3ca2cc364f3be1a878298b46e.jpg
РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Первый практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов, в котором принимают участие медики из регионов ЦФО, проходит в Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщила журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов проводится совместно с министерством обороны РФ, министерством здравоохранения России, фондом "Защитники Отечества", Российским обществом хирургов. "Это уникальная возможность для гражданских специалистов перенять передовые методы и технологии, которые уже отработаны в реальных боевых условиях. Это возможность научиться и не только спасать жизни, но и делать это максимально эффективно даже в самых сложных обстоятельствах", - отметила в ходе открытия практикума статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева, принимавшая участие по видеоконференцсвязи. По словам Чупшевой, такие практикумы до конца года проведут во всех федеральных округах. "И очень важно, чтобы потом… функциональные центры компетенций сохранились на базе региональных медицинских учреждений, которые как раз будут транслировать новые технологии, новый опыт, новые стандарты оказания медицинской помощи и комплексной реабилитации", - рассказала журналистам гендиректор АСИ. Как отметил на открытии практикума губернатор Рязанской области Павел Малков, программа позволит сохранить жизнь и здоровье бойцов. "Сегодня для нас самый главный приоритет… поддержка наших бойцов, их близкий, их семей. Мы здесь всегда готовы к новым задачам, к новым начинаниям. Делать то, что от нас зависит, и готовы расширять эту работу", - подчеркнул губернатор. По его словам, в регионе организованы курсы первой медицинской помощи в условиях боевых действий и ЧС. Обучение на данном этапе прошли более 6 тысяч человек. Обновлен областной госпиталь для ветеранов войн. Создана система реабилитации бойцов СВО на базе санатория "Сосновый бор", где собраны передовое оборудование и лучшие специалисты. Кроме того, Малков и Чупшева подписали соглашение по модернизации систем реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.
россия
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24946/46/249464675_0:468:1420:1533_1920x0_80_0_0_44022fb496816fc491ec56b3ff4db2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рязань, рязанская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), павел малков
Рязанская область, Россия, Рязань, Рязанская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Павел Малков

Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкУчения по оказанию первой медицинской помощи
Учения по оказанию первой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Учения по оказанию первой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Первый практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов, в котором принимают участие медики из регионов ЦФО, проходит в Рязани, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщила журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов проводится совместно с министерством обороны РФ, министерством здравоохранения России, фондом "Защитники Отечества", Российским обществом хирургов.
"Это уникальная возможность для гражданских специалистов перенять передовые методы и технологии, которые уже отработаны в реальных боевых условиях. Это возможность научиться и не только спасать жизни, но и делать это максимально эффективно даже в самых сложных обстоятельствах", - отметила в ходе открытия практикума статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева, принимавшая участие по видеоконференцсвязи.
По словам Чупшевой, такие практикумы до конца года проведут во всех федеральных округах.
"И очень важно, чтобы потом… функциональные центры компетенций сохранились на базе региональных медицинских учреждений, которые как раз будут транслировать новые технологии, новый опыт, новые стандарты оказания медицинской помощи и комплексной реабилитации", - рассказала журналистам гендиректор АСИ.
Как отметил на открытии практикума губернатор Рязанской области Павел Малков, программа позволит сохранить жизнь и здоровье бойцов.
"Сегодня для нас самый главный приоритет… поддержка наших бойцов, их близкий, их семей. Мы здесь всегда готовы к новым задачам, к новым начинаниям. Делать то, что от нас зависит, и готовы расширять эту работу", - подчеркнул губернатор.
По его словам, в регионе организованы курсы первой медицинской помощи в условиях боевых действий и ЧС. Обучение на данном этапе прошли более 6 тысяч человек. Обновлен областной госпиталь для ветеранов войн. Создана система реабилитации бойцов СВО на базе санатория "Сосновый бор", где собраны передовое оборудование и лучшие специалисты.
Кроме того, Малков и Чупшева подписали соглашение по модернизации систем реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.
 
Рязанская областьРоссияРязаньРязанская областьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Павел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала