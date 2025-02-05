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Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани

Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани - РИА Новости, 05.02.2025

Первый практикум по военно-полевой хирургии стартовал в Рязани

Первый практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов, в котором принимают участие медики из регионов ЦФО, проходит в Рязани, передает... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:31:00+03:00

2025-02-05T21:31:00+03:00

2025-02-05T21:31:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Первый практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов, в котором принимают участие медики из регионов ЦФО, проходит в Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщила журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, практикум по военно-полевой хирургии для гражданских специалистов проводится совместно с министерством обороны РФ, министерством здравоохранения России, фондом "Защитники Отечества", Российским обществом хирургов. "Это уникальная возможность для гражданских специалистов перенять передовые методы и технологии, которые уже отработаны в реальных боевых условиях. Это возможность научиться и не только спасать жизни, но и делать это максимально эффективно даже в самых сложных обстоятельствах", - отметила в ходе открытия практикума статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева, принимавшая участие по видеоконференцсвязи. По словам Чупшевой, такие практикумы до конца года проведут во всех федеральных округах. "И очень важно, чтобы потом… функциональные центры компетенций сохранились на базе региональных медицинских учреждений, которые как раз будут транслировать новые технологии, новый опыт, новые стандарты оказания медицинской помощи и комплексной реабилитации", - рассказала журналистам гендиректор АСИ. Как отметил на открытии практикума губернатор Рязанской области Павел Малков, программа позволит сохранить жизнь и здоровье бойцов. "Сегодня для нас самый главный приоритет… поддержка наших бойцов, их близкий, их семей. Мы здесь всегда готовы к новым задачам, к новым начинаниям. Делать то, что от нас зависит, и готовы расширять эту работу", - подчеркнул губернатор. По его словам, в регионе организованы курсы первой медицинской помощи в условиях боевых действий и ЧС. Обучение на данном этапе прошли более 6 тысяч человек. Обновлен областной госпиталь для ветеранов войн. Создана система реабилитации бойцов СВО на базе санатория "Сосновый бор", где собраны передовое оборудование и лучшие специалисты. Кроме того, Малков и Чупшева подписали соглашение по модернизации систем реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.

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россия, рязань, рязанская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), павел малков