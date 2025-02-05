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На стоянке в Люберцах сгорели около 50 списанных автобусов - РИА Новости, 05.02.2025
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18:29 05.02.2025 (обновлено: 18:42 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997589796.html
На стоянке в Люберцах сгорели около 50 списанных автобусов
На стоянке в Люберцах сгорели около 50 списанных автобусов - РИА Новости, 05.02.2025
На стоянке в Люберцах сгорели около 50 списанных автобусов
Около 50 списанных автобусов сгорели при пожаре на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в администрации городского... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:29:00+03:00
2025-02-05T18:42:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Около 50 списанных автобусов сгорели при пожаре на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в администрации городского округа. &quot;Пятого февраля, в 14:56, операторам 112 от очевидца поступило сообщение, что по адресу: городской округ Люберцы, улица Взлетная, строение 85, горят два старых автобуса. Передано оперативным службам. В 16:23 — локализация открытого горения. Идет проливка. Сгорели около 50 автобусов, списанных, неэксплуатируемых&quot;, — подчеркнули в пресс-службе.По данным администрации, на стоянке было около 300 автобусов. Пострадавших в результате пожара нет.Ранее в среду представитель экстренных служб сообщил агентству, что пожар в Люберцах удалось потушить на площади порядка 400 квадратных метров.
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
На стоянке в Люберцах сгорели около 50 списанных автобусов

При пожаре в подмосковных Люберцах сгорели порядка 50 списанных автобусов

© Фото : соцсетиПожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Около 50 списанных автобусов сгорели при пожаре на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.
«

"Пятого февраля, в 14:56, операторам 112 от очевидца поступило сообщение, что по адресу: городской округ Люберцы, улица Взлетная, строение 85, горят два старых автобуса. Передано оперативным службам. В 16:23 — локализация открытого горения. Идет проливка. Сгорели около 50 автобусов, списанных, неэксплуатируемых", — подчеркнули в пресс-службе.

По данным администрации, на стоянке было около 300 автобусов. Пострадавших в результате пожара нет.
Ранее в среду представитель экстренных служб сообщил агентству, что пожар в Люберцах удалось потушить на площади порядка 400 квадратных метров.
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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