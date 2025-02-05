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На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.02.2025
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08:58 05.02.2025 (обновлено: 09:43 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997433781.html
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.02.2025
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА
Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:58:00+03:00
2025-02-05T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ночь на среду заявил, что в станице Новоминской обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, позже возгорание локализовали, предварительно, никто не пострадал."Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА

В станице на Кубани потушили загоревшийся после атаки БПЛА нефтерезервуар

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ночь на среду заявил, что в станице Новоминской обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, позже возгорание локализовали, предварительно, никто не пострадал.
"Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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1 февраля, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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