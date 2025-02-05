https://ria.ru/20250205/pozhar-1997433781.html

На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА

На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.02.2025

На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА

Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:58:00+03:00

2025-02-05T08:58:00+03:00

2025-02-05T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ночь на среду заявил, что в станице Новоминской обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, позже возгорание локализовали, предварительно, никто не пострадал."Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/vozgoranie-1996769624.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины