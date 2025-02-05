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На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.02.2025
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА
Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:58:00+03:00
2025-02-05T08:58:00+03:00
2025-02-05T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ночь на среду заявил, что в станице Новоминской обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, позже возгорание локализовали, предварительно, никто не пострадал."Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА
В станице на Кубани потушили загоревшийся после атаки БПЛА нефтерезервуар