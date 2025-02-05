https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2025

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

В Краснодарском крае на резервуар с остатками нефтепродуктов упали обломки дрона, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:21:00+03:00

2025-02-05T03:21:00+03:00

2025-02-05T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

происшествия

вениамин кондратьев

пожар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Краснодарском крае на резервуар с остатками нефтепродуктов упали обломки дрона, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", — написал глава региона.Губернатор уточнил, что пожар локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал.На месте происшествия работают специальные службы, тушением огня занимаются 55 человек и 19 единиц техники.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, пожар, вооруженные силы украины