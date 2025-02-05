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В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:21 05.02.2025 (обновлено: 08:29 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.02.2025
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
В Краснодарском крае на резервуар с остатками нефтепродуктов упали обломки дрона, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:21:00+03:00
2025-02-05T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
пожар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Краснодарском крае на резервуар с остатками нефтепродуктов упали обломки дрона, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", — написал глава региона.Губернатор уточнил, что пожар локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал.На месте происшествия работают специальные службы, тушением огня занимаются 55 человек и 19 единиц техники.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, пожар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Пожар, Вооруженные силы Украины
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

Кондратьев: на Кубани возник пожар из-за падения обломков БПЛА, его локализовали

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Краснодарском крае на резервуар с остатками нефтепродуктов упали обломки дрона, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", — написал глава региона.
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Губернатор уточнил, что пожар локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал.
На месте происшествия работают специальные службы, тушением огня занимаются 55 человек и 19 единиц техники.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайПроисшествияВениамин КондратьевПожарВооруженные силы Украины
 
 
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