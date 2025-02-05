https://ria.ru/20250205/pomosch-1997512043.html

США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам

США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 05.02.2025

США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам

США к настоящему времени оставили без ответа порядка 200 запросов России о правовой помощи по уголовным делам, 150 из них касаются киберпреступлений, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:20:00+03:00

2025-02-05T14:20:00+03:00

2025-02-05T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. США к настоящему времени оставили без ответа порядка 200 запросов России о правовой помощи по уголовным делам, 150 из них касаются киберпреступлений, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов."Как и прежде, отмечаем неконструктивное взаимодействие с компетентными органами США в данной сфере. В прошлом году мы направили в Минюст США 46 запросов о правовой помощи по уголовным делам об ИКТ-преступлениях. Вместе с тем, ни одного ответа об исполнении не получили. И к настоящему времени не исполненными американской стороной остаются около 200 российских запросов о правовой помощи, 150 из которых относятся к сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал Плохов, выступая на "Инфофоруме-2025".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, в мире, генеральная прокуратура рф