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США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 05.02.2025
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14:20 05.02.2025 (обновлено: 14:30 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pomosch-1997512043.html
США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам
США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 05.02.2025
США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам
США к настоящему времени оставили без ответа порядка 200 запросов России о правовой помощи по уголовным делам, 150 из них касаются киберпреступлений, сообщил... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:20:00+03:00
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россия
в мире
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. США к настоящему времени оставили без ответа порядка 200 запросов России о правовой помощи по уголовным делам, 150 из них касаются киберпреступлений, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов."Как и прежде, отмечаем неконструктивное взаимодействие с компетентными органами США в данной сфере. В прошлом году мы направили в Минюст США 46 запросов о правовой помощи по уголовным делам об ИКТ-преступлениях. Вместе с тем, ни одного ответа об исполнении не получили. И к настоящему времени не исполненными американской стороной остаются около 200 российских запросов о правовой помощи, 150 из которых относятся к сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал Плохов, выступая на "Инфофоруме-2025".
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сша, россия, в мире, генеральная прокуратура рф
США, Россия, В мире, Генеральная прокуратура РФ
США проигнорировали около 200 запросов России о помощи по уголовным делам

ГП: США проигнорировали до 200 запросов РФ о правовой помощи по уголовным делам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. США к настоящему времени оставили без ответа порядка 200 запросов России о правовой помощи по уголовным делам, 150 из них касаются киберпреступлений, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества - начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов.
"Как и прежде, отмечаем неконструктивное взаимодействие с компетентными органами США в данной сфере. В прошлом году мы направили в Минюст США 46 запросов о правовой помощи по уголовным делам об ИКТ-преступлениях. Вместе с тем, ни одного ответа об исполнении не получили. И к настоящему времени не исполненными американской стороной остаются около 200 российских запросов о правовой помощи, 150 из которых относятся к сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал Плохов, выступая на "Инфофоруме-2025".
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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25 января, 05:37
 
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