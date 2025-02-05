https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997560369.html

Воробьев: более 20 школ искусств отремонтируют в Подмосковье до конца 2026

Воробьев: более 20 школ искусств отремонтируют в Подмосковье до конца 2026 - РИА Новости, 05.02.2025

Воробьев: более 20 школ искусств отремонтируют в Подмосковье до конца 2026

Планируется отремонтировать 21 школу искусств в Подмосковье до конца 2026 года, в девяти из них начнется обучение уже в этом году, сообщил губернатор Московской РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:04:00+03:00

2025-02-05T17:04:00+03:00

2025-02-05T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Планируется отремонтировать 21 школу искусств в Подмосковье до конца 2026 года, в девяти из них начнется обучение уже в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Подмосковье мы реализуем большую программу по обновлению школ искусств. У нас в регионе их более 160. До конца 2026 года отремонтируем 21 школу, в девяти из них начнется обучение уже в этом году. В 2025 году также закупим новые музыкальные инструменты для 54 учреждений", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в этом году отремонтируют Бронницкую детскую школу искусств, Дубненскую детскую школу искусств, Детскую школу искусств в Королеве, Детскую школу искусств №1 в Люберцах и другие. В 2026 году планируют обновить Детскую школу искусств №3 в поселке Вуги Люберецкого округа, Климовскую детскую музыкальную школу в Подольске, Чеховскую детскую школу искусств и другие.

https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997543264.html

московская область (подмосковье)

люберцы

королев

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы, королев, андрей воробьев