https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997543264.html

Бесплатные земельные участки в Подмосковье получили 180 многодетных семей

Бесплатные земельные участки в Подмосковье получили 180 многодетных семей - РИА Новости, 05.02.2025

Бесплатные земельные участки в Подмосковье получили 180 многодетных семей

Семьям с тремя и более детьми выдали за первый месяц этого года 180 земельных участков в 22 муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:59:00+03:00

2025-02-05T15:59:00+03:00

2025-02-05T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Семьям с тремя и более детьми выдали за первый месяц этого года 180 земельных участков в 22 муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Так, участки от шести до 15 соток для строительства дома или ведения подсобного хозяйства получили по одной многодетной семье в Луховицах, Лыткарине, Реутове, Сергиевом Посаде, Шатуре, по две семьи - в Богородском, Долгопрудном и Краснознаменске. По три семьи - в Лобне, Одинцове и Воскресенске, в Раменском - пять семей, в Павловском Посаде - шесть, в Солнечногорске - семь, по восемь семей в Электростали, Подольске и Жуковском, в Серпухове и Ленинском городском округе - по 10 семей, в Орехово-Зуеве - 11, в Пушкине - 12 и самое большое количество в Домодедове. Здесь участками обеспечены 75 многодетных. Для предоставления земельных участков семьям с тремя и более детьми муниципальными образованиями сформировано 3573 участка, еще 2602 на стадии формирования. С начала действия закона в области обеспечили землей 37722 семьи.

https://ria.ru/20250205/reabilitatsiya-1997542002.html

https://ria.ru/20250205/krivyakino-1997537081.html

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московская область (подмосковье), луховицы, лыткарино, жилье