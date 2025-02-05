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Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое - РИА Новости, 05.02.2025
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Новости Подмосковья
 
14:42 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997522223.html
Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое
Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое - РИА Новости, 05.02.2025
Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое
Более 660 тысяч поездок совершили пассажиры автобусов "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с середины декабря прошлого года, что вдвое превышает... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:42:00+03:00
2025-02-05T14:42:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 660 тысяч поездок совершили пассажиры автобусов "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с середины декабря прошлого года, что вдвое превышает показатель прошлого зимнего сезон, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранспорта Подмосковья. Так, на городских, пригородных и междугородных маршрутах "Мострансавто" курсируют с середины декабря 60 тематических брендированных автобусов большого класса в рамках проекта правительства Подмосковья "Зима в Подмосковье". По социальным картам на этих автобусах было совершено более 340 тысяч операций, банковскими картами проезд оплачен свыше 220 тысяч раз. Транспортные карты "Стрелка" всех видов и "Тройка" суммарно набрали почти 95 тысяч трансакций. Туристический проект "Зима в Подмосковье" знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в разных городах Подмосковья. Внешние борта автобуса украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью".
https://ria.ru/20250205/podmoskove--1997468618.html
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Новости
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое

Более 660 тыс поездок совершили на брендированных автобусах "Зима в Подмосковье"

© РИА Новости / Евгения НовоженинаЛоготип Мострансавто
Логотип Мострансавто - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Логотип Мострансавто
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 660 тысяч поездок совершили пассажиры автобусов "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с середины декабря прошлого года, что вдвое превышает показатель прошлого зимнего сезон, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранспорта Подмосковья.
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Так, на городских, пригородных и междугородных маршрутах "Мострансавто" курсируют с середины декабря 60 тематических брендированных автобусов большого класса в рамках проекта правительства Подмосковья "Зима в Подмосковье".
По социальным картам на этих автобусах было совершено более 340 тысяч операций, банковскими картами проезд оплачен свыше 220 тысяч раз. Транспортные карты "Стрелка" всех видов и "Тройка" суммарно набрали почти 95 тысяч трансакций.
Туристический проект "Зима в Подмосковье" знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в разных городах Подмосковья. Внешние борта автобуса украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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