https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997522223.html

Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое

Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое - РИА Новости, 05.02.2025

Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое

Более 660 тысяч поездок совершили пассажиры автобусов "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с середины декабря прошлого года, что вдвое превышает... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:42:00+03:00

2025-02-05T14:42:00+03:00

2025-02-05T14:42:00+03:00

новости подмосковья

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мострансавто

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 660 тысяч поездок совершили пассажиры автобусов "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с середины декабря прошлого года, что вдвое превышает показатель прошлого зимнего сезон, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранспорта Подмосковья. Так, на городских, пригородных и междугородных маршрутах "Мострансавто" курсируют с середины декабря 60 тематических брендированных автобусов большого класса в рамках проекта правительства Подмосковья "Зима в Подмосковье". По социальным картам на этих автобусах было совершено более 340 тысяч операций, банковскими картами проезд оплачен свыше 220 тысяч раз. Транспортные карты "Стрелка" всех видов и "Тройка" суммарно набрали почти 95 тысяч трансакций. Туристический проект "Зима в Подмосковье" знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в разных городах Подмосковья. Внешние борта автобуса украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта "Путеводитель по Подмосковью".

https://ria.ru/20250205/podmoskove--1997468618.html

https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997466421.html

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московская область (подмосковье), мострансавто