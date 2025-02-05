https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997466421.html
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 05.02.2025
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья
Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:42:00+03:00
2025-02-05T11:42:00+03:00
2025-02-05T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Услуга "Скоро в школу" позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, при подаче заявления сервис автоматически определят льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую соцвыплату. Так, в течение семи рабочих дней в личный кабинет поступит решение о предоставлении услуги. Выплаты приходят один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам в августе.
https://ria.ru/20250204/sochinenie-1997383617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья
Проверку льгот для школьников автоматизировали на подмосковном регпортале
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга "Скоро в школу" позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, при подаче заявления сервис автоматически определят льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую соцвыплату.
Так, в течение семи рабочих дней в личный кабинет поступит решение о предоставлении услуги. Выплаты приходят один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам в августе.