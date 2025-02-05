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Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 05.02.2025
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Новости Подмосковья
 
11:42 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997466421.html
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 05.02.2025
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья
Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:42:00+03:00
2025-02-05T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Услуга "Скоро в школу" позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, при подаче заявления сервис автоматически определят льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую соцвыплату. Так, в течение семи рабочих дней в личный кабинет поступит решение о предоставлении услуги. Выплаты приходят один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам в августе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья

Проверку льгот для школьников автоматизировали на подмосковном регпортале

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга "Скоро в школу" позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами.
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По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, при подаче заявления сервис автоматически определят льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую соцвыплату.
Так, в течение семи рабочих дней в личный кабинет поступит решение о предоставлении услуги. Выплаты приходят один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам в августе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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