https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997466421.html

Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья

Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 05.02.2025

Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья

Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:42:00+03:00

2025-02-05T11:42:00+03:00

2025-02-05T11:42:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сервис проверки льготных категорий детей подключили к услуге "Скоро в школу" на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Услуга "Скоро в школу" позволяет оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, выплату на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, а также подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями для первоклассников из семей с низкими доходами. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, при подаче заявления сервис автоматически определят льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую соцвыплату. Так, в течение семи рабочих дней в личный кабинет поступит решение о предоставлении услуги. Выплаты приходят один раз в год, а подарочный набор вручается будущим первоклассникам в августе.

https://ria.ru/20250204/sochinenie-1997383617.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)