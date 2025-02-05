Рейтинг@Mail.ru
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:54 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/podmoskove--1997468618.html
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье - РИА Новости, 05.02.2025
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
Порядка 3,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в Московской области в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:54:00+03:00
2025-02-05T11:54:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bde3f9e1fbf5abc2b15f192878f2fd14.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в Московской области в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Для комфортной беременности в Подмосковье созданы все условия, в том числе женщина может воспользоваться индивидуальным сопровождением беременности, посещать школы будущих мам. В наших родовспомогательных учреждениях доступны все виды родов, включая вертикальные и партнерские. В подарочном наборе собраны все необходимые предметы для мамы и ребенка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству. Всего в прошлом году в регионе выдали почти 3,5 тысячи таких наборов, а с начала этого более 300", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В набор входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997466421.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45557254d0a73219021d8b0e0b83fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье

Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Московской области

© РИА Новости / Павел БедняковНоворожденный ребенок в реанимационном боксе
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в Московской области в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Для комфортной беременности в Подмосковье созданы все условия, в том числе женщина может воспользоваться индивидуальным сопровождением беременности, посещать школы будущих мам. В наших родовспомогательных учреждениях доступны все виды родов, включая вертикальные и партнерские. В подарочном наборе собраны все необходимые предметы для мамы и ребенка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству. Всего в прошлом году в регионе выдали почти 3,5 тысячи таких наборов, а с начала этого более 300", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Проверку льгот для школьников автоматизировали на регпортале Подмосковья
11:42
В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В набор входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала