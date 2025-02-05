https://ria.ru/20250205/podmoskove--1997468618.html

Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье

Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье - РИА Новости, 05.02.2025

Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье

Порядка 3,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в Московской области в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:54:00+03:00

2025-02-05T11:54:00+03:00

2025-02-05T11:54:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в Московской области в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Для комфортной беременности в Подмосковье созданы все условия, в том числе женщина может воспользоваться индивидуальным сопровождением беременности, посещать школы будущих мам. В наших родовспомогательных учреждениях доступны все виды родов, включая вертикальные и партнерские. В подарочном наборе собраны все необходимые предметы для мамы и ребенка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству. Всего в прошлом году в регионе выдали почти 3,5 тысячи таких наборов, а с начала этого более 300", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В набор входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997466421.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)