Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Московской области
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали в Московской области в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Для комфортной беременности в Подмосковье созданы все условия, в том числе женщина может воспользоваться индивидуальным сопровождением беременности, посещать школы будущих мам. В наших родовспомогательных учреждениях доступны все виды родов, включая вертикальные и партнерские. В подарочном наборе собраны все необходимые предметы для мамы и ребенка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству. Всего в прошлом году в регионе выдали почти 3,5 тысячи таких наборов, а с начала этого более 300", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В набор входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 тысяч рублей.