Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/peterburg-1997465683.html
Жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками
Жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками - РИА Новости, 05.02.2025
Жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками
Житель Петербурга задержан по обвинению в насилии над несовершеннолетними девушками, которых он склонял к употреблению наркотиков у себя в офисе и дома,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:40:00+03:00
2025-02-05T11:40:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Петербурга задержан по обвинению в насилии над несовершеннолетними девушками, которых он склонял к употреблению наркотиков у себя в офисе и дома, совершал в отношении них развратные действия, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального подразделения МВД, личность злоумышленника была установлена, после чего он был задержан по месту жительства. В офисном помещении следователем с участием криминалиста проведен осмотр, в ходе которого изъяты пакетики с остатками порошкообразного вещества, а также следы биологического происхождения", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года фигурант, находясь в офисном помещении на улице Маршала Говорова, а также в квартире на территории Санкт-Петербурга склонял несовершеннолетнюю к совместному употреблению наркотических средств, после чего совершал в отношении нее преступления против половой неприкосновенности. "Он же 2 ноября 2024 года, находясь совместно с иной несовершеннолетней в том же офисном помещении, умышленно закрыл дверь и не давал ей возможности его покинуть. По указанному адресу он склонил ее к употреблению наркотических средств, а также совершил в отношении нее развратные действия", - добавили в пресс-службе городского главка СК. Фигуранту предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 (совершение иных насильственных действий сексуального характера), ст. 134 (половое сношение с несовершеннолетней), ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий), п. "а" ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств) УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html
https://ria.ru/20250130/sk-1996366603.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_341:0:2148:1355_1920x0_80_0_0_e3a92921066f34c9f47f654cf3bbcab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками

СК: жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Петербурга задержан по обвинению в насилии над несовершеннолетними девушками, которых он склонял к употреблению наркотиков у себя в офисе и дома, совершал в отношении них развратные действия, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального подразделения МВД, личность злоумышленника была установлена, после чего он был задержан по месту жительства. В офисном помещении следователем с участием криминалиста проведен осмотр, в ходе которого изъяты пакетики с остатками порошкообразного вещества, а также следы биологического происхождения", - говорится в сообщении.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Подмосковье задержали тренера, растлевавшего девочек
10 октября 2024, 12:33
По версии следствия, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года фигурант, находясь в офисном помещении на улице Маршала Говорова, а также в квартире на территории Санкт-Петербурга склонял несовершеннолетнюю к совместному употреблению наркотических средств, после чего совершал в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.
"Он же 2 ноября 2024 года, находясь совместно с иной несовершеннолетней в том же офисном помещении, умышленно закрыл дверь и не давал ей возможности его покинуть. По указанному адресу он склонил ее к употреблению наркотических средств, а также совершил в отношении нее развратные действия", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
Фигуранту предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 (совершение иных насильственных действий сексуального характера), ст. 134 (половое сношение с несовершеннолетней), ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий), п. "а" ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств) УК РФ.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Подмосковье мужчине предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек
30 января, 14:33
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала