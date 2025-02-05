Жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками
СК: жителя Петербурга обвинили в насилии над несовершеннолетними девушками
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Петербурга задержан по обвинению в насилии над несовершеннолетними девушками, которых он склонял к употреблению наркотиков у себя в офисе и дома, совершал в отношении них развратные действия, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных сотрудников регионального подразделения МВД, личность злоумышленника была установлена, после чего он был задержан по месту жительства. В офисном помещении следователем с участием криминалиста проведен осмотр, в ходе которого изъяты пакетики с остатками порошкообразного вещества, а также следы биологического происхождения", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года фигурант, находясь в офисном помещении на улице Маршала Говорова, а также в квартире на территории Санкт-Петербурга склонял несовершеннолетнюю к совместному употреблению наркотических средств, после чего совершал в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.
"Он же 2 ноября 2024 года, находясь совместно с иной несовершеннолетней в том же офисном помещении, умышленно закрыл дверь и не давал ей возможности его покинуть. По указанному адресу он склонил ее к употреблению наркотических средств, а также совершил в отношении нее развратные действия", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
Фигуранту предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 (совершение иных насильственных действий сексуального характера), ст. 134 (половое сношение с несовершеннолетней), ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий), п. "а" ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств) УК РФ.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.