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МИД Франции выступил против контроля сектора Газа третьим государством

МИД Франции выступил против контроля сектора Газа третьим государством - РИА Новости, 05.02.2025

МИД Франции выступил против контроля сектора Газа третьим государством

Основой будущего сектора Газа должно быть Палестинское государство, а не контроль территории третьей страной, говорится в заявлении министерства иностранных дел РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:01:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Основой будущего сектора Газа должно быть Палестинское государство, а не контроль территории третьей страной, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. "Будущее Газы должно рассматриваться не с точки зрения контроля со стороны третьего государства, а в рамках будущего Палестинского государства под эгидой палестинской администрации", - приводит агентство Франс Пресс слова из заявления МИД Франции. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве выступили против насильственного перемещения палестинского населения Газы. "Франция продолжит выступать за реализацию решения о двух государствах, единственного, которое может гарантировать долгосрочный мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - цитирует агентство МИД.

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в мире, цены на нефть, франция, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году