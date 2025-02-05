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Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности - РИА Новости, 05.02.2025
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:06:00+03:00
2025-02-05T18:06:00+03:00
2025-02-05T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", - сообщается в документе.Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995550061.html
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россия, белоруссия, владимир путин, госдума рф, безопасность
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
РФ сможет применить ядерное оружие в ответ на обычное в случае нападения на РБ