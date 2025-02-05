В Кремле оценили возможность передачи Киеву ядерного оружия
Песков: Россия надеется, что в Европе понимают абсурдность передачи ЯО Киеву
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва надеется, что в Европе есть политики, которые понимают абсурдность и опасность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
"Хочется надеяться на то, что в целом, наверное, при той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков в Европе оставляет желать лучшего, что все-таки какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеются", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского, что Запад должен предоставить Украине ядерное оружие.
В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.
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26 октября 2024, 11:56