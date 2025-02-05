https://ria.ru/20250205/oruzhie-1762129658.html

Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие

Разрешение на оружие 2025 как получить лицензию на приобретение, ношение и хранение

Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие

Получение разрешения на ношение и хранение оружия - это сложная процедура, проведение которой находится под строгим контролем государства. Кто может оформить,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:23:00+03:00

2025-02-05T13:23:00+03:00

2025-02-05T13:23:00+03:00

россия

оружие

охота

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Получение разрешения на ношение и хранение оружия - это сложная процедура, проведение которой находится под строгим контролем государства. Кто может оформить, различия в получении лицензии на нарезное, травматическое, гладкоствольное оружие, какие документы необходимы для охотничьего, газового и травматического, - в материале РИА Новости. Разрешение на оружиеПо данным Росгвардии, в России официально зарегистрировано 6,5 млн единиц оружия, которым владеют 3,7 млн физических лиц. При этом систематически проводятся проверки, по результатам которых “стволы” изымаются у тех, кто нарушает установленные правила оборота.Согласно ст.2 федерального закона №150 “Об оружии”, оно бывает гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.Холодным оружием считаются различные ножи, шашки, сабли с длиной лезвия более 9 сантиметров включительно и твердостью металла от 42 единиц. Отдельного разрешения на них не существует, а в магазинах такое снаряжение продают тем, у кого есть лицензия на “огнестрел”.Служебное оружие выдается исключительно уполномоченным штатным сотрудникам государственных органов (военнослужащим, работникам МВД и т.д.).Гражданское оружие подразделяется на спортивное, газовое, травматическое и охотничье. Используется для самообороны, в культурных и образовательных целях и пр.Спортивное оружие выдают только спортсменам. Его нельзя применять при самообороне, использование разрешается в специально отведенных для стрельбы местах.Травматическим часто называют огнестрельное оружие ограниченного поражения. При производстве патронов используют менее прочную сталь, а иногда даже сплавы на основе алюминия. В стволе имеется препятствие, которое резиновая пуля может преодолеть, но в случае заряда боевыми патронами он разорвется.Охотничье оружие подразделяется на два основных вида:К газовому оружию относятся различные аэрозоли и распылители со слезоточивыми раздражающими веществами. Они помогают при самообороне и продаются без предъявления лицензии в виде газовых баллончиков или других специальных устройств для распыления.По закону лицензия не требуется для приобретения следующих видов оружия:Для покупки списанного оружия лицензия не нужна. После приобретения необходимо уведомить Росгвардию. Остальными видами оружия можно владеть только получив лицензию, а на основе ее - разрешение.Кому разрешено иметь оружиеГосударство строго следит за выдачей разрешений на хранение и пользование оружием, получить такой документ может не каждый.Обратиться за лицензией на приобретение оружия имеют право граждане РФ, достигшие возраста 21 года. Но есть категории, которые могут купить оружие с 18 лет, к таким относятся:Также существует список оружия, которое могут приобретать все граждане, достигшие совершеннолетия:Лицензия на оружие выдается гражданам с постоянной регистрацией при условии отсутствия непогашенной судимости, каких-либо административных взысканий, связанных с нарушением общественной безопасности, и противопоказаний по состоянию здоровья.Виды лицензий и разрешенийЛицензии на приобретение оружия различаются в зависимости от вида снаряжения. Существуют лицензии на газовое, огнестрельное травматическое, длинноствольное гладкоствольное огнестрельное, охотничье нарезное и пневматическое оружие (с дульной энергией более 7,5 Дж).Разрешения тоже бывают нескольких видов:Охотничье оружиеДля получения лицензии на оружие для охоты, необходимо оформить охотничий билет. Подать заявление на него можно как лично (в региональный комитет, департамент или министерство природных ресурсов либо экологии), так и электронно - на портале госуслуг. Помимо заявления потребуются:С 1 января 2025 года он выдается в электронном виде, но при желании охотник может получить его и на бумажном носителе (Федеральный закон от 19 декабря 2023 г. № 617-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации").Чтобы впервые приобрести оружие, необходимо уметь им пользоваться. В соответствии со ст. 13 Федерального закона "Об оружии" от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ граждане РФ, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, ООП, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие, обязаны пройти изучить правила безопасного обращения с оружием и получить соответствующие навыки. Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2011 года № 731 утвержден перечень организаций, имеющих право проводить такое обучение.С 01 сентября 2025 года сдача охотминимума обязательна. В охотминимум входит знание:Сдавать тесты на знание охотминимума не нужно тем, кто имеет высшее или среднее профессиональное образование в области охотоведения.Перед получением лицензии также необходимо приобрести сейф для его хранения. После приобретения оружия необходимо зарегистрировать его в отделе по лицензионно-разрешительной работе в течение двух недель с момента покупки, чтобы получить разрешение на хранение и ношение оружия. Корешок разрешения сдается в Росгвардию, на его основании готовится карточка-разрешение (РОХа), позволяющая на законных основаниях хранить охотничье оружие и приобретать патроны для него.Травматическое оружиеДля того, чтобы на законных основаниях приобрести травматическое оружие, необходимо пройти практически те же шаги: подать заявление, приложить к нему документы, окончить курсы по обучению правилам безопасности и обращения с оружием. Заявление можно подать в районный отдел по лицензионно-разрешительной работе (ОЛРР) лично или воспользоваться порталом госуслуг. Заявление будет рассматриваться в течение 20 рабочих дней. За это время районный участковый должен проверить по месту жительства заявителя наличие оружейного сейфа. После получения лицензии можно приобрести оружие. Последний этап: выдача разрешения на хранение и ношение травмата.Для первоначального оформления разрешения на оружие необходимо обратиться в ОЛРР с оружием, на которое оформляется разрешение, и следующим списком документов:Важно также оплатить госпошлину. Срок выдачи разрешения - 14 дней с момента подачи заявления. Каждые пять лет такое разрешение продлевается.Газовое оружиеГазовое оружие в России продается для самообороны. Перед приобретением газового пистолета нужно получить лицензию, которая одновременно является и разрешением на его хранение и ношение. Список документов, которые должны быть предоставлены в районный ОЛРР, такой же, как и у других видов оружия.Спортивные пистолетыНа спортивное оружие также необходима лицензия, заявление на которую нужно подать в районный ОЛРР или через портал госуслуг. Следующий шаг - получение разрешения на хранение и ношение следующих видов оружия для спорта:Это разрешение также дает право приобрести холодное и метательное оружие, например, мощный лук или арбалет. Оружие для спорта можно применять только во время спортивных мероприятий на специально оборудованных объектах.Чтобы получить разрешение, необходимо предоставить следующие документы:Как получить разрешение на приобретение оружияЧтобы получить разрешение, необходимо пройти несколько этапов. Рассмотрим основные из них.Подача заявленияРазрешение выдает отдел лицензионно-разрешительной работы от Росгвардии, актуальная информация об адресе и графике работы которого опубликована на официальном сайте.Лицензионно-разрешительный отдел РосгвардииЗаявление можно подать лично, посетив районный ОЛРР.ГосуслугиДля того, чтобы подать заявление через портал госуслуг, необходимо:Покупка сейфаПокупка сейфа является важным этапом процедуры легального приобретения оружия. После того, как заявление на получение лицензии будет зарегистрировано, придет сотрудник ведомства, который проверит, как и где будет храниться оружие и составит акт.Хранить оружие необходимо по месту жительства, в запираемом сейфе или металлическом (или обитом металлом) шкафу. Патроны и оружие должны храниться таким образом, чтобы к ним был доступ только у владельца. Также нельзя в одном сейфе хранить оружие и патроны разных владельцев.Получение медицинской справкиНеобходимо пройти осмотр психиатра, нарколога и окулиста, а также сдать анализ на отсутствие в организме психотропов и наркотических веществ. Экспресс-тест платный, проводится на месте, при прохождении осмотра у врача-специалиста. Пройти медосвидетельствование можно в государственных медицинских учреждениях, которые имеют право проводить такие осмотры.В результате осмотра будут сформированы два заключения:Справки в электронной форме поступают в федеральную базу данных. Благодаря электронному документообороту исключено приобретение разрешения по поддельным медицинским документам, в личном кабинете гражданина, сформированном в реестре, видны все изменения в здоровье (выявление приема запрещенных препаратов, нарушений в психике), поэтому ведомство может оперативно отозвать лицензию и разрешение.Прохождение обучения и экзаменовЧтобы получить лицензию или разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия, нужно предоставить в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии документ о прохождении обучения безопасному обращению с оружием.Курсы длятся около пяти дней. Учиться не нужно служащим в государственных органах, людям с воинским и специальным званием, которые были уволены с правом на получение пенсии. В таком случае вместо сертификата нужно будет предоставить справки с места работы и о закреплении оружия.Для приобретения гладкоствольного снаряжения обучение проходят всего один раз, в отличие от владельцев травматического оружия, которые должны получать акт проверки знаний каждые пять лет при желании продлить разрешение.Получение лицензииЗаявление на получение лицензии можно подать как лично, так и онлайн через портал Госуслуг. Ответ приходит в течение 30 календарных дней, после чего гражданин получает лицензию, срок действия которой составляет шесть месяцев.Покупка оружияКупить новое или комиссионное оружие можно в любом оружейном магазине или в интернете на специализированных форумах. При оформлении заказа онлайн можно выбрать как опцию самовывоза и забрать оружие лично, так и оплатить доставку через сервер "Спецсвязи".Для того чтобы купить оружие, необходимо будет предоставить оригинал паспорта и соответствующую лицензию.Сколько стоитСегодня госпошлина за выдачу лицензии для приобретения оружия составляет 5 тысяч рублей; за выдачу и продление срока действия разрешения на хранение и ношение - 1000 рублей.Сроки оформленияВсе заявки на получение лицензии рассматриваются в срок до одного календарного месяца, о выдаче разрешения – до двух недель со дня подачи заявления.Условия и ограниченияЛицензию на приобретение оружия не выдадут тем, кто не имеет постоянного места жительства, а также некоторым другим категориям граждан.Возрастные ограниченияПо закону владеть оружием могут только россияне, достигшие 21 года.Ограничения по состоянию здоровьяЧеловек не сможет получить разрешение, если он состоит на учете в медучреждениях по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.Ограничения по судимостямТакже будет отказано, если гражданин:Особенности получения второй лицензииСогласно пункту 9.3. приказа Федеральной службы войск национальной гвардии от 18.08 2017 г., для того чтобы получить лицензию повторно, не нужно собирать заново весь пакет документов. В отличие от первой процедуры получения лицензии на приобретение оружия, во второй раз достаточно будет подать заявление онлайн или прийти в ЛРО лично вместе с паспортом.Отказ в продлении разрешенияОснования для отказа в продлении разрешения на хранение и пользование оружием могут быть следующими:При наличии хотя бы одного пункта из вышеперечисленных гражданин получит письменный отказ на продление разрешения. В таком случае можно исправить допущенную ошибку и подать заявление заново или обжаловать отказ в судебном порядке.Восстановление разрешенияУтеря, порча или кража разрешения лишает гражданина права хранить оружие и носить его с собой. Для того чтобы вернуть возможность пользования снаряжением, необходимо восстановить документ.Прежде всего следует обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) с ксерокопией паспорта и двумя фотографиями размером 3×4 см (запись о наличии остальных документов уже хранится в архиве подразделения) и написать там заявление о получении дубликата. После снова оплатить госпошлину. При этом никаких штрафных санкций за утерю документа не предусмотрено.Лишение лицензииГражданин имеет право добровольно отказаться от лицензии на оружие, а может лишиться документа по решению органов, которые его изначально выдали. Согласно статье 13 ФЗ № 150 ФЗ “Об оружии” аннулирование лицензии возможно в следующих случаях:Особенности ношения и хранения оружияНосить и использовать приобретенное оружие можно только при наличии официального разрешения. С лицензией владелец имеет право только донести снаряжение после покупки до дома, а потом - до подразделения Росгвардии, чтобы поставить его на учет.При ношении оружия нужно всегда иметь паспорт и разрешение РОХа. Однако есть случаи, при которых нельзя брать с собой оружие, даже если на руках имеются все нужные документы:В последнем случае иметь оружие разрешено только охранникам подобных организаций.Любое длинноствольное снаряжение носить при себе и использовать в целях самообороны нельзя. Его можно только транспортировать или перевозить (к месту охоты или на стрельбище) в специальном чехле и в разряженном виде.Хранить оружие необходимо по месту жительства, в запираемом сейфе или металлическом (или обитом металлом) шкафу.Ответственность за нарушение условий хранения и использования оружияЗа нарушение правил ношения оружия следует наказание в соответствии со ст. 20.8 КоАП РФ: от штрафа в размере 2 - 5 тысяч рублей до лишения разрешения на оружие сроком от одного года до двух лет.При этом за незаконный оборот оружия согласно статье № 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Советы экспертовЭксперты напоминают, что помимо получения разрешения на использование оружия владельцу нужно знать общие правила его применения, за нарушение которых возлагается уголовная ответственность.По закону для самообороны можно использовать любое оружие и даже предметы, которые есть под рукой (будь то пистолет, охотничий нож, ружье или кирпич). Если в отношении человека применяется насилие, опасное для его жизни или здоровья, то причинение любого вреда нападающему не является преступлением. Факт самообороны уголовной ответственности за собой не влечет.Однако если нападающий будет ранен или убит, то тот, кому пришлось обороняться, должен доказать, что действия противника на самом деле несли реальную угрозу для жизни. При отсутствии доказательств обороняющийся должен будет понести уголовную ответственность за свои действия.Порядок применения оружия гражданами прописан в статье №24 ФЗ "Об оружии".О каждом случае использования снаряжения его владелец обязан незамедлительно (не позднее, чем за сутки) сообщить в органы внутренних дел и в местное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. Но есть и исключение: стрелять без предупреждения можно в том случае, когда создана непосредственная опасность для жизни и здоровья людей.Применение оружия запрещено в сторону женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если только эти категории граждан не совершают вооруженное или групповое нападение.

https://ria.ru/20240905/spravka-1831649650.html

https://ria.ru/20240201/vydacha_oruzhiya-1924696085.html

https://ria.ru/20240905/spravka-1828489817.html

https://ria.ru/20240905/spravka-1827291911.html

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россия, оружие, охота, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)