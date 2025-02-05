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Опрос показал рекордное недовольство американцев системой образования в США - РИА Новости, 05.02.2025
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15:49 05.02.2025 (обновлено: 16:11 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/opros-1997536794.html
Опрос показал рекордное недовольство американцев системой образования в США
Опрос показал рекордное недовольство американцев системой образования в США - РИА Новости, 05.02.2025
Опрос показал рекордное недовольство американцев системой образования в США
Рекордное число американцев недовольны системой образования в США, следует из опроса американской социологической службы Gallup. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рекордное число американцев недовольны системой образования в США, следует из опроса американской социологической службы Gallup. Согласно опросу, 73% респондентов заявили, что недовольны качеством американской системы образования. При этом только 24% отметили, что довольны ею, еще 2% воздержались от ответа. Gallup также приводит результаты аналогичных опросов, проводившихся с 2001 года. Согласно им, число недовольных системой образования в 2025 году находится на наивысшей точке. Из данных следует, что этот показатель постепенно повышается, увеличившись с 57% в 2001 году до 68% в 2023 и 2024 годах. При этом число тех, кто доволен государственным образованием, закономерно падает: в 2001 году таковых было 40%, а в 2023 и 2024 - уже 29%. Опрос был проведен по телефону среди 1005 совершеннолетних из всех штатов США, в период с 2 по 15 января. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. В конце января Трамп заявил, что больше двух третей американских восьмиклассников читают и считают на низком уровне. По его словам, система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность США.
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96
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7 495 645-6601
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353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал рекордное недовольство американцев системой образования в США

Gallup: 73% американцев недовольны недовольны качеством системы образования США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рекордное число американцев недовольны системой образования в США, следует из опроса американской социологической службы Gallup.
Согласно опросу, 73% респондентов заявили, что недовольны качеством американской системы образования. При этом только 24% отметили, что довольны ею, еще 2% воздержались от ответа.
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Gallup также приводит результаты аналогичных опросов, проводившихся с 2001 года. Согласно им, число недовольных системой образования в 2025 году находится на наивысшей точке. Из данных следует, что этот показатель постепенно повышается, увеличившись с 57% в 2001 году до 68% в 2023 и 2024 годах. При этом число тех, кто доволен государственным образованием, закономерно падает: в 2001 году таковых было 40%, а в 2023 и 2024 - уже 29%.
Опрос был проведен по телефону среди 1005 совершеннолетних из всех штатов США, в период с 2 по 15 января. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.
В конце января Трамп заявил, что больше двух третей американских восьмиклассников читают и считают на низком уровне. По его словам, система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность США.
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