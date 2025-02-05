https://ria.ru/20250205/opg-1997541830.html

В Ярославле осудили членов ОПГ, занимавшихся сбытом оружия

В Ярославле осудили членов ОПГ, занимавшихся сбытом оружия - РИА Новости, 05.02.2025

В Ярославле осудили членов ОПГ, занимавшихся сбытом оружия

Пятеро членов межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия, осуждены в Ярославле,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:52:00+03:00

2025-02-05T15:52:00+03:00

2025-02-05T15:52:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Пятеро членов межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия, осуждены в Ярославле, сообщило УФСБ РФ по Ярославской области. "УФСБ России по Ярославской области при содействии УФСБ России по Ивановской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории Ярославской, Московской и Ивановской областей", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что из незаконного оборота изъято 23 единицы огнестрельного оружия, в том числе: четыре автомата, пистолет-пулемет, карабин с приспособлением для бесшумной стрельбы, восемь пистолетов и револьверов с восстановленными боевыми свойствами, девять охотничьих карабинов и ружей, самодельное стреляющее устройство, более 3500 патронов различного калибра, около трех килограммов пороха, основные части и комплектующие оружия, семь приспособлений для бесшумной стрельбы. Перед судом предстали пять человек 1968, 1975, 1983, 1984 и 1987 годов рождения. "Красноперекопский районный суд Ярославля признал виновными организаторов преступного сообщества", - говорится в сообщении. Четверым суд назначил наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок от 10,5 до 14 лет. Еще один подсудимый приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, уточняет УФСБ.

https://ria.ru/20250130/kontrabanda-1996348516.html

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россия, ярославль, происшествия, ярославская область, фсб