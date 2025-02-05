https://ria.ru/20250205/novoselka-1997555784.html

Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска

Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска - РИА Новости, 05.02.2025

Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска

Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости стрелок 5-й танковой бригады группировки... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:46:00+03:00

2025-02-05T16:46:00+03:00

2025-02-05T17:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости стрелок 5-й танковой бригады группировки "Восток" с позывным "Осетин". Минобороны РФ 26 января сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР. "Видя их эмоции, когда они нас увидели, то есть спросили: кто мы? русские? Мы сказали: "русские!". Они бросились нас обнимать, целовать. Их было до 30 человек... старики в основном. Этот момент мне запомнился. Это не передать словами, я не знаю. Жалко людей, конечно. Столько пришлось им пережить", - рассказал военнослужащий. По его словам, он впервые участвовал в городском бою и впервые встретил мирных жителей в условиях, когда ведутся бои. Он уточнил, что российские военные обнаружили мирных жителей в подвале гимназии, когда зачищали здание. "Мы всю ночь просидели, последние сутки мы там ночевали, всю ночь просидели с ними, проболтали с мирными жителями", - добавил "Осетин". По его словам, когда по решению командования был запущен салют в честь освобождения Великой Новоселки на футбольном поле, мирные жители, в основном старики, вышли из своего укрытия, несмотря на то, что кому-то было тяжело ходить и была опасность обстрела со стороны ВСУ. У кого-то из них были телефоны, на которые они снимали салют в честь освобождения. "Когда мы возвращались, они также к нам подошли, обняли нас, целовали, поблагодарили. Много кто плакал. Это были слезы радости", - добавил боец. Стрелок также рассказал, как в Великой Новоселке он со своим товарищем водрузил флаг своего подразделения. Группа "Осетина" находилась в подвале, рядом с тем местом, куда командование поставило задачу водрузить флаг - это было здание котельной рядом с футбольным полем и гимназией, где находились мирные жители Великой Новоселки. "Когда мой командир сказал, что нужно отправить двоих человек для того, чтобы водрузить флаг, он сказал мне назвать их позывные. Я сам вызвался на это дело, потому что для меня это большая честь - водрузить флаг", - признался он. За бойцами командование наблюдало с помощью БПЛА и вело видеосъемку. Другие роты ставили российские флаги на соседних зданиях. На вопрос, почему он находится в зоне СВО, собеседник агентства ответил, что украинцы все-таки тоже "наши братья, но на Украине пытаются внушить нацистскую идеологию, несмотря на то, что там проживает много русскоязычного населения". "Тяжело смотреть, когда твои соотечественники находятся в такой сложной ситуации. И кто, как не мы, им поможет? Поэтому я здесь, и многие, кто сюда пришел, пришли именно из таких вот целей. Я не знаю, когда это время настанет мирное, но пока война идёт, я буду здесь до конца делать свою работу", - сказал российский военнослужащий. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250127/dnr-1995805397.html

https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996239149.html

https://ria.ru/20250127/kimakovskiy-1995803135.html

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Боец группировки "Восток" об освобождении Великой Новоселки в ДНР Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости боец группировки "Восток" с позывным "Осетин". "Они бросились нас обнимать, целовать… Это не передать словами" Об освобождении Великой Новоселки Минобороны сообщало в конце января. 2025-02-05T16:46 true PT2M35S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)