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Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска - РИА Новости, 05.02.2025
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16:46 05.02.2025 (обновлено: 17:16 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/novoselka-1997555784.html
Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска
Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска - РИА Новости, 05.02.2025
Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска
Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости стрелок 5-й танковой бригады группировки... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:46:00+03:00
2025-02-05T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости стрелок 5-й танковой бригады группировки "Восток" с позывным "Осетин". Минобороны РФ 26 января сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР. "Видя их эмоции, когда они нас увидели, то есть спросили: кто мы? русские? Мы сказали: "русские!". Они бросились нас обнимать, целовать. Их было до 30 человек... старики в основном. Этот момент мне запомнился. Это не передать словами, я не знаю. Жалко людей, конечно. Столько пришлось им пережить", - рассказал военнослужащий. По его словам, он впервые участвовал в городском бою и впервые встретил мирных жителей в условиях, когда ведутся бои. Он уточнил, что российские военные обнаружили мирных жителей в подвале гимназии, когда зачищали здание. "Мы всю ночь просидели, последние сутки мы там ночевали, всю ночь просидели с ними, проболтали с мирными жителями", - добавил "Осетин". По его словам, когда по решению командования был запущен салют в честь освобождения Великой Новоселки на футбольном поле, мирные жители, в основном старики, вышли из своего укрытия, несмотря на то, что кому-то было тяжело ходить и была опасность обстрела со стороны ВСУ. У кого-то из них были телефоны, на которые они снимали салют в честь освобождения. "Когда мы возвращались, они также к нам подошли, обняли нас, целовали, поблагодарили. Много кто плакал. Это были слезы радости", - добавил боец. Стрелок также рассказал, как в Великой Новоселке он со своим товарищем водрузил флаг своего подразделения. Группа "Осетина" находилась в подвале, рядом с тем местом, куда командование поставило задачу водрузить флаг - это было здание котельной рядом с футбольным полем и гимназией, где находились мирные жители Великой Новоселки. "Когда мой командир сказал, что нужно отправить двоих человек для того, чтобы водрузить флаг, он сказал мне назвать их позывные. Я сам вызвался на это дело, потому что для меня это большая честь - водрузить флаг", - признался он. За бойцами командование наблюдало с помощью БПЛА и вело видеосъемку. Другие роты ставили российские флаги на соседних зданиях. На вопрос, почему он находится в зоне СВО, собеседник агентства ответил, что украинцы все-таки тоже "наши братья, но на Украине пытаются внушить нацистскую идеологию, несмотря на то, что там проживает много русскоязычного населения". "Тяжело смотреть, когда твои соотечественники находятся в такой сложной ситуации. И кто, как не мы, им поможет? Поэтому я здесь, и многие, кто сюда пришел, пришли именно из таких вот целей. Я не знаю, когда это время настанет мирное, но пока война идёт, я буду здесь до конца делать свою работу", - сказал российский военнослужащий. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250127/dnr-1995805397.html
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Боец группировки "Восток" об освобождении Великой Новоселки в ДНР
Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости боец группировки "Восток" с позывным "Осетин". "Они бросились нас обнимать, целовать… Это не передать словами" Об освобождении Великой Новоселки Минобороны сообщало в конце января.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военный рассказал, как жители Великой Новоселки встречали российские войска

Стрелок "Осетин": жители Великой Новоселки встречали ВС РФ со слезами на глазах

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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Жители освобожденной Великой Новоселки в ДНР встречали российских военных со слезами на глазах, рассказал РИА Новости стрелок 5-й танковой бригады группировки "Восток" с позывным "Осетин".
Минобороны РФ 26 января сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР.
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"Видя их эмоции, когда они нас увидели, то есть спросили: кто мы? русские? Мы сказали: "русские!". Они бросились нас обнимать, целовать. Их было до 30 человек... старики в основном. Этот момент мне запомнился. Это не передать словами, я не знаю. Жалко людей, конечно. Столько пришлось им пережить", - рассказал военнослужащий.
По его словам, он впервые участвовал в городском бою и впервые встретил мирных жителей в условиях, когда ведутся бои. Он уточнил, что российские военные обнаружили мирных жителей в подвале гимназии, когда зачищали здание.
"Мы всю ночь просидели, последние сутки мы там ночевали, всю ночь просидели с ними, проболтали с мирными жителями", - добавил "Осетин".
По его словам, когда по решению командования был запущен салют в честь освобождения Великой Новоселки на футбольном поле, мирные жители, в основном старики, вышли из своего укрытия, несмотря на то, что кому-то было тяжело ходить и была опасность обстрела со стороны ВСУ. У кого-то из них были телефоны, на которые они снимали салют в честь освобождения.
"Когда мы возвращались, они также к нам подошли, обняли нас, целовали, поблагодарили. Много кто плакал. Это были слезы радости", - добавил боец.
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Стрелок также рассказал, как в Великой Новоселке он со своим товарищем водрузил флаг своего подразделения. Группа "Осетина" находилась в подвале, рядом с тем местом, куда командование поставило задачу водрузить флаг - это было здание котельной рядом с футбольным полем и гимназией, где находились мирные жители Великой Новоселки.
"Когда мой командир сказал, что нужно отправить двоих человек для того, чтобы водрузить флаг, он сказал мне назвать их позывные. Я сам вызвался на это дело, потому что для меня это большая честь - водрузить флаг", - признался он.
За бойцами командование наблюдало с помощью БПЛА и вело видеосъемку. Другие роты ставили российские флаги на соседних зданиях.
На вопрос, почему он находится в зоне СВО, собеседник агентства ответил, что украинцы все-таки тоже "наши братья, но на Украине пытаются внушить нацистскую идеологию, несмотря на то, что там проживает много русскоязычного населения".
"Тяжело смотреть, когда твои соотечественники находятся в такой сложной ситуации. И кто, как не мы, им поможет? Поэтому я здесь, и многие, кто сюда пришел, пришли именно из таких вот целей. Я не знаю, когда это время настанет мирное, но пока война идёт, я буду здесь до конца делать свою работу", - сказал российский военнослужащий.
Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
Освобожденная группировкой войск Восток Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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