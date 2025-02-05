Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda
Nissan решил прекратить переговоры по слиянию с Honda
Эмблема Nissan. Архивное фото
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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники.
"Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей", - говорится в статье.
В конце декабре прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.
Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.
В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
Если бы слияние состоялось, новая компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
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