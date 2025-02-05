Рейтинг@Mail.ru
Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/nissan-1997443184.html
Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda
Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda - РИА Новости, 05.02.2025
Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda
Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:58:00+03:00
2025-02-05T09:58:00+03:00
экономика
авто
mitsubishi motors
volkswagen group
toyota corolla
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f2e4b92865883a29beba708db30cec9c.jpg
ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники. "Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей", - говорится в статье. В конце декабре прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda. Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%. В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan. Если бы слияние состоялось, новая компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
https://ria.ru/20250202/avtomobili-1996851549.html
https://ria.ru/20250205/avto-1997435034.html
https://ria.ru/20250131/rosstandart-1996671183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f1c85f72cee7b15eb85cacb3699b795a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, mitsubishi motors , volkswagen group, toyota corolla, volkswagen touareg
Экономика, Авто, Mitsubishi Motors , Volkswagen Group, Toyota Corolla, Volkswagen Touareg
Nissan прекратил переговоры по слиянию с Honda

Nissan решил прекратить переговоры по слиянию с Honda

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Эмблема Nissan. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники.
"Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей", - говорится в статье.
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России
2 февраля, 02:17
В конце декабре прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.
Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.
Салон электромобиля Lada e-Largus российского автопроизводителя АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Названы самые популярные у россиян марки легковых авто в январе
09:07
В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
Если бы слияние состоялось, новая компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
Логотип компании Kia на автомобиле - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В России отзывают почти 30 тысяч автомобилей Kia
31 января, 16:41
 
ЭкономикаАвтоMitsubishi MotorsVolkswagen GroupToyota CorollaVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала