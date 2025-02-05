https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html

Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC

Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC - РИА Новости, 05.02.2025

Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC

Американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), в последние дни получал со... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:40:00+03:00

2025-02-05T16:40:00+03:00

2025-02-05T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), в последние дни получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. По информации телеканала, помощники американского президента Дональда Трампа дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. "Не уверен, что это то, чего он хотел и ожидал... Но да, ему неоднократно напоминали, что он должен отчитываться перед главой аппарата", - сообщил телеканалу неназванный помощник Трампа. По словам другого собеседника телеканала, Маск признает, что Уайлс является руководителем команды в Белом доме. Уайлс в свою очередь заявила в комментарии NBC, что у нее с Маском "очень продуктивные и дружеские отношения".

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, илон маск, дональд трамп, сша, администрация президента сша