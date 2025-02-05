https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html
Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC
Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC - РИА Новости, 05.02.2025
Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC
Американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), в последние дни получал со... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:40:00+03:00
2025-02-05T16:40:00+03:00
2025-02-05T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), в последние дни получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. По информации телеканала, помощники американского президента Дональда Трампа дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. "Не уверен, что это то, чего он хотел и ожидал... Но да, ему неоднократно напоминали, что он должен отчитываться перед главой аппарата", - сообщил телеканалу неназванный помощник Трампа. По словам другого собеседника телеканала, Маск признает, что Уайлс является руководителем команды в Белом доме. Уайлс в свою очередь заявила в комментарии NBC, что у нее с Маском "очень продуктивные и дружеские отношения".
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, дональд трамп, сша, администрация президента сша
В мире, Илон Маск, Дональд Трамп, США, Администрация президента США
Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC
NBC: Маску дали понять, что надо отчитываться перед главой аппарата Белого дома