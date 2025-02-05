https://ria.ru/20250205/moskva-1997532151.html

Проверку Павелецкого вокзала завершили

Проверку Павелецкого вокзала завершили - РИА Новости, 05.02.2025

Проверку Павелецкого вокзала завершили

Силовики не обнаружили опасных предметов в здании Павелецкого вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:18:00+03:00

2025-02-05T15:18:00+03:00

2025-02-05T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасных предметов в здании Павелецкого вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об анонимном звонке с угрозой взрыва на Павелецком вокзале по адресу: Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. На время проверки помещений здания эвакуация пассажиров и сотрудников вокзала не проводилась. "Проверку завершили - чисто", - сказал собеседник агентства. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия