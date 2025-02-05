https://ria.ru/20250205/moskva-1997525247.html

Реконструкция газопровода выполнена на 50% в Хорошевском районе в Москве

Реконструкция газопровода выполнена на 50% в Хорошевском районе в Москве - РИА Новости, 05.02.2025

Реконструкция газопровода выполнена на 50% в Хорошевском районе в Москве

Реконструкция газопровода выполнена на 50% в Хорошевском районе в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:53:00+03:00

2025-02-05T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реконструкция газопровода выполнена на 50% в Хорошевском районе в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы. "В Хорошевском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы модернизируют газопроводы низкого давления... Газовики приступили к модернизации коммуникаций в июне 2024 года и на сегодняшний день выполнили половину общего объема работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас специалисты проводят протяжку новых полиэтиленовых труб диаметром 110 и 225 миллиметров внутри уже существующих коммуникаций. Подчеркивается, что работы проходят на участке между 5-й Магистральной улицей и 2-м Хорошевским проездом. Кроме того, в ходе реконструкции используется как традиционный метод открытой прокладки, так и современные бестраншейные технологии — горизонтальное направленное бурение и бурошнековое бурение.

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