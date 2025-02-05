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В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону - РИА Новости, 05.02.2025
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09:59 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moskva-1997443560.html
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону - РИА Новости, 05.02.2025
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:59:00+03:00
2025-02-05T09:59:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В настоящее время проводим плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, диагностику гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону

Бирюков: специалисты приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
"В настоящее время проводим плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, диагностику гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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