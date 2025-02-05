https://ria.ru/20250205/moskva-1997443560.html

В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону

В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону - РИА Новости, 05.02.2025

В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:59:00+03:00

2025-02-05T09:59:00+03:00

2025-02-05T09:59:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В настоящее время проводим плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, диагностику гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.

https://ria.ru/20250203/moskva-1996968075.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков