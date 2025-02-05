https://ria.ru/20250205/moskva-1997443560.html
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону - РИА Новости, 05.02.2025
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:59:00+03:00
2025-02-05T09:59:00+03:00
2025-02-05T09:59:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В настоящее время проводим плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, диагностику гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.
https://ria.ru/20250203/moskva-1996968075.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к подготовке фонтанов к новому сезону
Бирюков: специалисты приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков
.
Заммэра напомнил, что после консервации фонтанов на зиму была проведена проверка конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
"В настоящее время проводим плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, диагностику гидравлики. Приводим в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверяем системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов.