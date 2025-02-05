https://ria.ru/20250205/moskva-1997408170.html

Ефимов: в Люблине в рамках МаИП появится производственный комплекс

Ефимов: в Люблине в рамках МаИП появится производственный комплекс - РИА Новости, 05.02.2025

Ефимов: в Люблине в рамках МаИП появится производственный комплекс

В московском районе Люблино в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) приступили к возведению производственного комплекса, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:14:00+03:00

2025-02-05T10:14:00+03:00

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максим гаман

сергей собянин

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В московском районе Люблино в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) приступили к возведению производственного комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Промышленный парк появится в крупнейшем индустриальном кластере города, который отличается развитой инфраструктурой и удобной транспортной логистикой. В производственном комплексе общей площадью более 13 тысяч квадратных метров смогут работать предприятия электронной, целлюлозно-бумажной, строительной и легкой промышленности. Частные инвестиции в реализацию этого масштабного инвестиционного проекта превысят один миллиард рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Комплекс расположится на Ставропольской улице. Девелопером выступает компания Hutton.Там смогут работать 260 человек.По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, город выделил для этих целей 0,9 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. В состав комплекса войдут 23 производственных бокса.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года власти города предоставили бизнесу около 700 гектаров земли без торгов для масштабных инвестпроектов.Hutton – девелоперская компания, основанная в 2016 году. Специализируется на строительстве элитного жилья, а также коммерческой недвижимости.

https://ria.ru/20250131/ovchinskiy-1996547022.html

https://ria.ru/20241219/efimov-1990071208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

максим гаман, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, градостроительный комплекс москвы