https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.02.2025

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Аппарат российского омбудсмена продолжает работу по организации обменов пленными между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:23:00+03:00

2025-02-05T17:23:00+03:00

2025-02-05T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена продолжает работу по организации обменов пленными между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. "Сто пятьдесят на 150 – состоялся российско-украинский обмен военнопленными, за которым стояла огромная работа Минобороны России и наших спецслужб. Со своей стороны продолжаем работать и надеемся, что в этом году обмены будут проходить чаще", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен рассказала, что постоянно была на связи с семьями и близкими возвращенных бойцов. Она также выразила восхищение их мужеству. "Желаю нашим защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества, стойкости духа, тепла и заботы близких", - добавила она.

https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html

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россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины