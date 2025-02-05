Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.02.2025
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Аппарат российского омбудсмена продолжает работу по организации обменов пленными между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:23:00+03:00
2025-02-05T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена продолжает работу по организации обменов пленными между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. "Сто пятьдесят на 150 – состоялся российско-украинский обмен военнопленными, за которым стояла огромная работа Минобороны России и наших спецслужб. Со своей стороны продолжаем работать и надеемся, что в этом году обмены будут проходить чаще", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен рассказала, что постоянно была на связи с семьями и близкими возвращенных бойцов. Она также выразила восхищение их мужеству. "Желаю нашим защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества, стойкости духа, тепла и заботы близких", - добавила она.
https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Москалькова: аппарат омбудсмена продолжает работу по организации обмена пленными

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена продолжает работу по организации обменов пленными между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.
"Сто пятьдесят на 150 – состоялся российско-украинский обмен военнопленными, за которым стояла огромная работа Минобороны России и наших спецслужб. Со своей стороны продолжаем работать и надеемся, что в этом году обмены будут проходить чаще", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Федеральный омбудсмен рассказала, что постоянно была на связи с семьями и близкими возвращенных бойцов. Она также выразила восхищение их мужеству.
"Желаю нашим защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества, стойкости духа, тепла и заботы близких", - добавила она.
Российские военные, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Москалькова высказалась о политизации обмена пленными украинской стороной
2 ноября 2024, 18:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала