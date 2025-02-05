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Москалькова прокомментировала выход США из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.02.2025
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12:34 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997476823.html
Москалькова прокомментировала выход США из СПЧ ООН
Москалькова прокомментировала выход США из СПЧ ООН - РИА Новости, 05.02.2025
Москалькова прокомментировала выход США из СПЧ ООН
Выход Соединённых Штатов Америки из Совета по правам человека ООН был предсказуемым, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Выход Соединённых Штатов Америки из Совета по правам человека ООН был предсказуемым, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). "Предсказуемо", - заявила Москалькова журналистам, комментируя выход США из СПЧ ООН. США уже выходили из СПЧ ООН в первый президентский срок Трампа.
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в мире, сша, россия, татьяна москалькова, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Татьяна Москалькова, Дональд Трамп, ООН
Москалькова прокомментировала выход США из СПЧ ООН

Москалькова назвала выход США из СПЧ ООН предсказуемым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Выход Соединённых Штатов Америки из Совета по правам человека ООН был предсказуемым, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
"Предсказуемо", - заявила Москалькова журналистам, комментируя выход США из СПЧ ООН.
США уже выходили из СПЧ ООН в первый президентский срок Трампа.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Косачев прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН
09:44
 
В миреСШАРоссияТатьяна МоскальковаДональд ТрампООН
 
 
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