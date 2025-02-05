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Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:07:00+03:00
2025-02-05T16:07:00+03:00
2025-02-05T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ предложил снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, инициативу также поддержал Сенатор Андрей Клишас. "Ситуация с вовлечением молодежи в сбыт наркотиков вообще стоит очень остро. Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причем даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут. Поэтому я поддерживаю предложение главы СК о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она также отметила, что считает необходимым введение высшей меры пресечения для тех, "кто вовлекает детей в работу закладчиком или наркокурьером", по её словам, помимо этого, важна и широкая просветительская работа среди молодежи со стороны государства. -0-
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общество, здоровье - общество, россия, екатерина мизулина, александр бастрыкин, андрей клишас, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Екатерина Мизулина, Александр Бастрыкин, Андрей Клишас, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков
Мизулина поддержала снижение возрастного порога для наказания за сбыт наркотиков