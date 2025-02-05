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Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков

Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025

Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:07:00+03:00

2025-02-05T16:07:00+03:00

2025-02-05T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ предложил снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, инициативу также поддержал Сенатор Андрей Клишас. "Ситуация с вовлечением молодежи в сбыт наркотиков вообще стоит очень остро. Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причем даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут. Поэтому я поддерживаю предложение главы СК о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она также отметила, что считает необходимым введение высшей меры пресечения для тех, "кто вовлекает детей в работу закладчиком или наркокурьером", по её словам, помимо этого, важна и широкая просветительская работа среди молодежи со стороны государства. -0-

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общество, здоровье - общество, россия, екатерина мизулина, александр бастрыкин, андрей клишас, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета