Рейтинг@Mail.ru
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/mizulina-1997545759.html
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:07:00+03:00
2025-02-05T16:07:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
екатерина мизулина
александр бастрыкин
андрей клишас
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_ff9d1ceaa50c2ee8480138dd11088c45.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ предложил снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, инициативу также поддержал Сенатор Андрей Клишас. "Ситуация с вовлечением молодежи в сбыт наркотиков вообще стоит очень остро. Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причем даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут. Поэтому я поддерживаю предложение главы СК о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она также отметила, что считает необходимым введение высшей меры пресечения для тех, "кто вовлекает детей в работу закладчиком или наркокурьером", по её словам, помимо этого, важна и широкая просветительская работа среди молодежи со стороны государства. -0-
https://ria.ru/20240819/bloger-1967139517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907238051_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_001e01b7fdf2a36a6c3de2c0fed57f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, екатерина мизулина, александр бастрыкин, андрей клишас, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Екатерина Мизулина, Александр Бастрыкин, Андрей Клишас, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета
Мизулина поддержала идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков

Мизулина поддержала снижение возрастного порога для наказания за сбыт наркотиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Екатерина Мизулина
 Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает идею снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ предложил снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, инициативу также поддержал Сенатор Андрей Клишас.
"Ситуация с вовлечением молодежи в сбыт наркотиков вообще стоит очень остро. Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причем даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут. Поэтому я поддерживаю предложение главы СК о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что считает необходимым введение высшей меры пресечения для тех, "кто вовлекает детей в работу закладчиком или наркокурьером", по её словам, помимо этого, важна и широкая просветительская работа среди молодежи со стороны государства. -0-
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Мизулина призвала СК проверить блогера из-за подозрений в педофилии
19 августа 2024, 17:15
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияЕкатерина МизулинаАлександр БастрыкинАндрей КлишасСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала