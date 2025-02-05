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Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 05.02.2025 (обновлено: 20:17 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/minoborony-1997595257.html
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 05.02.2025
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена
Минобороны РФ показало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:55:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.РФ вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен были переданы столько же пленных ВСУ. Все российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В скором времени их доставят в РФ. Гуманитарное содействие при возвращении оказали Объединённые Арабские Эмираты.На опубликованных военным ведомством кадрах видно, как российские военнослужащие садятся в автобус и благодарят за свое возвращение.Военнослужащие признаются, что до последнего им было трудно поверить в своё скорое возвращение домой. Один из них признался, что почувствовал, что "дома", только когда ему дали возможность переодеться в российскую форму.Другой рассказал, что после того, как пересёк границу, ощутил камень с души."Рад, что вернулся обратно домой. Больше сказать нечего", - добавил ещё один российский военнослужащий.
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html
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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися 150 российскими пленными

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
РФ вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен были переданы столько же пленных ВСУ. Все российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В скором времени их доставят в РФ. Гуманитарное содействие при возвращении оказали Объединённые Арабские Эмираты.
На опубликованных военным ведомством кадрах видно, как российские военнослужащие садятся в автобус и благодарят за свое возвращение.
Военнослужащие признаются, что до последнего им было трудно поверить в своё скорое возвращение домой. Один из них признался, что почувствовал, что "дома", только когда ему дали возможность переодеться в российскую форму.
Другой рассказал, что после того, как пересёк границу, ощутил камень с души.
"Рад, что вернулся обратно домой. Больше сказать нечего", - добавил ещё один российский военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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