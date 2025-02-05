https://ria.ru/20250205/minoborony-1997595257.html
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 05.02.2025
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена
Минобороны РФ показало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:55:00+03:00
2025-02-05T18:55:00+03:00
2025-02-05T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.РФ вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен были переданы столько же пленных ВСУ. Все российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В скором времени их доставят в РФ. Гуманитарное содействие при возвращении оказали Объединённые Арабские Эмираты.На опубликованных военным ведомством кадрах видно, как российские военнослужащие садятся в автобус и благодарят за свое возвращение.Военнослужащие признаются, что до последнего им было трудно поверить в своё скорое возвращение домой. Один из них признался, что почувствовал, что "дома", только когда ему дали возможность переодеться в российскую форму.Другой рассказал, что после того, как пересёк границу, ощутил камень с души."Рад, что вернулся обратно домой. Больше сказать нечего", - добавил ещё один российский военнослужащий.
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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
2025-02-05T18:55
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися 150 российскими пленными
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
РФ
вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен были переданы столько же пленных ВСУ
. Все российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии
, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В скором времени их доставят в РФ. Гуманитарное содействие при возвращении оказали Объединённые Арабские Эмираты.
На опубликованных военным ведомством кадрах видно, как российские военнослужащие садятся в автобус и благодарят за свое возвращение.
Военнослужащие признаются, что до последнего им было трудно поверить в своё скорое возвращение домой. Один из них признался, что почувствовал, что "дома", только когда ему дали возможность переодеться в российскую форму.
Другой рассказал, что после того, как пересёк границу, ощутил камень с души.
"Рад, что вернулся обратно домой. Больше сказать нечего", - добавил ещё один российский военнослужащий.