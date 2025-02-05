Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997528379.html
В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции
В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 05.02.2025
В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции
Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:07:00+03:00
2025-02-05T15:07:00+03:00
россия
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997526959_0:74:1645:999_1920x0_80_0_0_7fa0e6afe2493dcb8ade6e82a19e528b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции, сообщило региональное управление МВД. "Предварительно установлено, что группа жителей Нижнего Новгорода по предварительному сговору организовала деятельность ООО с целью обеспечения незаконного пребывания иностранных граждан в России. Сообщники оформляли иностранцам необходимый пакет документов для дальнейшего трудоустройства и легализации пребывания на территории России", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Трое задержанных нижегородцев заключены под стражу. Во время проведения обысков в офисе организации, помещениях, подконтрольных фирме, а также жилищах фигурантов были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации, а также паспорта иностранных граждан и сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ вместе с журналом регистрации иностранцев. "По предварительным сведениям, организатором преступной группы являлся 54-летний ранее не судимый житель Нижнего Новгорода, а его активными сообщниками – нижегородец и нижегородка 1978 и 1986 годов рождения соответственно. Также установлено, что в группу входила 34-летняя гражданка республики ближнего зарубежья", - отмечается в сообщении. Кроме того, при проведении обыска в помещении офиса полицейскими задержаны клиенты-мигранты, составлено 4 протокола об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ".
https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html
https://ria.ru/20250129/gosduma-1996020101.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997526959_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_2ebecb659cb5f0b2597fc500646379b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Россия, Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции

МВД: троих нижегородцев задержали за организацию канала незаконной миграции

© Полиция Нижегородской области/TelegramТрое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции
Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Полиция Нижегородской области/Telegram
Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции, сообщило региональное управление МВД.
"Предварительно установлено, что группа жителей Нижнего Новгорода по предварительному сговору организовала деятельность ООО с целью обеспечения незаконного пребывания иностранных граждан в России. Сообщники оформляли иностранцам необходимый пакет документов для дальнейшего трудоустройства и легализации пребывания на территории России", - говорится в сообщении.
Задержание начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
31 января, 15:55
Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Трое задержанных нижегородцев заключены под стражу.
Во время проведения обысков в офисе организации, помещениях, подконтрольных фирме, а также жилищах фигурантов были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации, а также паспорта иностранных граждан и сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ вместе с журналом регистрации иностранцев.
"По предварительным сведениям, организатором преступной группы являлся 54-летний ранее не судимый житель Нижнего Новгорода, а его активными сообщниками – нижегородец и нижегородка 1978 и 1986 годов рождения соответственно. Также установлено, что в группу входила 34-летняя гражданка республики ближнего зарубежья", - отмечается в сообщении.
Кроме того, при проведении обыска в помещении офиса полицейскими задержаны клиенты-мигранты, составлено 4 протокола об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Госдуму внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов
29 января, 01:13
 
РоссияПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала