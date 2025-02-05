https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997528379.html

В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции

В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 05.02.2025

В Нижнем Новгороде задержали троих организаторов незаконной миграции

Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:07:00+03:00

2025-02-05T15:07:00+03:00

2025-02-05T15:07:00+03:00

россия

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997526959_0:74:1645:999_1920x0_80_0_0_7fa0e6afe2493dcb8ade6e82a19e528b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны за организацию канала незаконной миграции, сообщило региональное управление МВД. "Предварительно установлено, что группа жителей Нижнего Новгорода по предварительному сговору организовала деятельность ООО с целью обеспечения незаконного пребывания иностранных граждан в России. Сообщники оформляли иностранцам необходимый пакет документов для дальнейшего трудоустройства и легализации пребывания на территории России", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Трое задержанных нижегородцев заключены под стражу. Во время проведения обысков в офисе организации, помещениях, подконтрольных фирме, а также жилищах фигурантов были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации, а также паспорта иностранных граждан и сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ вместе с журналом регистрации иностранцев. "По предварительным сведениям, организатором преступной группы являлся 54-летний ранее не судимый житель Нижнего Новгорода, а его активными сообщниками – нижегородец и нижегородка 1978 и 1986 годов рождения соответственно. Также установлено, что в группу входила 34-летняя гражданка республики ближнего зарубежья", - отмечается в сообщении. Кроме того, при проведении обыска в помещении офиса полицейскими задержаны клиенты-мигранты, составлено 4 протокола об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ".

https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html

https://ria.ru/20250129/gosduma-1996020101.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, нижний новгород, нижегородская область