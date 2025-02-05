https://ria.ru/20250205/limarenko-1997425972.html

Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения

Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения - РИА Новости, 05.02.2025

Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения

Губернатор Валерий Лимаренко передал сахалинским бойцам на передовой очередную партию спецтехники, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:05:00+03:00

2025-02-05T07:05:00+03:00

2025-02-05T07:05:00+03:00

надежные люди

сахалин

донецкая народная республика

сахалинская область

валерий лимаренко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко передал сахалинским бойцам на передовой очередную партию спецтехники, сообщает пресс-служба правительства региона. "На средства областных властей закуплены разведывательные дроны, аппаратура РЭБ, противодронные ружья и другое оборудование, предметы снаряжения и первой необходимости", - отмечается в сообщении. В ходе рабочей поездки в ДНР Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими бойцами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. "Гордимся вами и думаем о вас. Мы вместе с вами в каждом бою. Мы продолжим делать всё необходимое для Победы и доставлять на передовую лучшую технику и оборудование. Мы - одна большая семья. Пока вы защищаете интересы Родины, мы поддерживаем ваших жен, детей и матерей. Это - наш долг перед вами", - отметил в своем обращении глава региона. Сахалинские военнослужащие рассказали об успехах в ходе выполнения боевых задач, поблагодарили за регулярную помощь и попросили передать привет своим родным и близким. Губернатор вручил землякам боевые награды, благодарственные письма и памятные подарки. Встреча завершилась большим концертом от артистов Сахалинской областной филармонии. По информации пресс-службы, за предыдущие два года от региона на передовую поступило свыше 250 тонн груза. С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".

https://ria.ru/20250203/lnr-1997026812.html

https://ria.ru/20250130/deputaty-1996283210.html

сахалин

донецкая народная республика

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сахалин, донецкая народная республика, сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)