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Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения - РИА Новости, 05.02.2025
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Надежные люди
 
07:05 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/limarenko-1997425972.html
Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения
Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения - РИА Новости, 05.02.2025
Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения
Губернатор Валерий Лимаренко передал сахалинским бойцам на передовой очередную партию спецтехники, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:05:00+03:00
2025-02-05T07:05:00+03:00
надежные люди
сахалин
донецкая народная республика
сахалинская область
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко передал сахалинским бойцам на передовой очередную партию спецтехники, сообщает пресс-служба правительства региона. "На средства областных властей закуплены разведывательные дроны, аппаратура РЭБ, противодронные ружья и другое оборудование, предметы снаряжения и первой необходимости", - отмечается в сообщении. В ходе рабочей поездки в ДНР Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими бойцами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. "Гордимся вами и думаем о вас. Мы вместе с вами в каждом бою. Мы продолжим делать всё необходимое для Победы и доставлять на передовую лучшую технику и оборудование. Мы - одна большая семья. Пока вы защищаете интересы Родины, мы поддерживаем ваших жен, детей и матерей. Это - наш долг перед вами", - отметил в своем обращении глава региона. Сахалинские военнослужащие рассказали об успехах в ходе выполнения боевых задач, поблагодарили за регулярную помощь и попросили передать привет своим родным и близким. Губернатор вручил землякам боевые награды, благодарственные письма и памятные подарки. Встреча завершилась большим концертом от артистов Сахалинской областной филармонии. По информации пресс-службы, за предыдущие два года от региона на передовую поступило свыше 250 тонн груза. С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20250203/lnr-1997026812.html
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сахалин
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сахалинская область
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сахалин, донецкая народная республика, сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, Сахалин, Донецкая Народная Республика, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Власти Сахалина передали на передовую новую партию техники и снаряжения

Лимаренко передал сахалинским бойцам на передовой очередную партию спецтехники

© Фото : Правительство Сахалинской областиЖители Сахалина передали помощь в зону СВО
Жители Сахалина передали помощь в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Правительство Сахалинской области
Жители Сахалина передали помощь в зону СВО. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко передал сахалинским бойцам на передовой очередную партию спецтехники, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На средства областных властей закуплены разведывательные дроны, аппаратура РЭБ, противодронные ружья и другое оборудование, предметы снаряжения и первой необходимости", - отмечается в сообщении.
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В ходе рабочей поездки в ДНР Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими бойцами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
"Гордимся вами и думаем о вас. Мы вместе с вами в каждом бою. Мы продолжим делать всё необходимое для Победы и доставлять на передовую лучшую технику и оборудование. Мы - одна большая семья. Пока вы защищаете интересы Родины, мы поддерживаем ваших жен, детей и матерей. Это - наш долг перед вами", - отметил в своем обращении глава региона.
Сахалинские военнослужащие рассказали об успехах в ходе выполнения боевых задач, поблагодарили за регулярную помощь и попросили передать привет своим родным и близким. Губернатор вручил землякам боевые награды, благодарственные письма и памятные подарки. Встреча завершилась большим концертом от артистов Сахалинской областной филармонии.
По информации пресс-службы, за предыдущие два года от региона на передовую поступило свыше 250 тонн груза.
С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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Надежные людиСахалинДонецкая Народная РеспубликаСахалинская областьВалерий ЛимаренкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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