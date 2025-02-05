https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html
Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений
Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений - РИА Новости, 05.02.2025
Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет без извращений и издевательств над природой человека, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:36:00+03:00
2025-02-05T21:36:00+03:00
2025-02-05T22:46:00+03:00
россия
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет без извращений и издевательств над природой человека, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. "Убежден, что это будет еще одна площадка для взаимодействия деятелей искусства из многих стран мира. В своем роде уникальное музыкальное экспо. Будем рады видеть ваши страны среди участников. Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже", - сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе". Его выступление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметил министр, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе. "Интервидение", по его мнению, предоставит возможность государствам-участникам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции.
https://ria.ru/20250203/konkurs-1997156713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), сергей лавров, владимир путин, интервидение
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Лавров, Владимир Путин, ИнтерВидение
Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений
Лавров пообещал проведение "Интервидения" без извращений