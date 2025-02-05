https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html

Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений

Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений - РИА Новости, 05.02.2025

Лавров пообещал, что "Интервидение" пройдет без извращений

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет без извращений и издевательств над природой человека, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:36:00+03:00

2025-02-05T21:36:00+03:00

2025-02-05T22:46:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей лавров

владимир путин

интервидение

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет без извращений и издевательств над природой человека, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. "Убежден, что это будет еще одна площадка для взаимодействия деятелей искусства из многих стран мира. В своем роде уникальное музыкальное экспо. Будем рады видеть ваши страны среди участников. Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже", - сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе". Его выступление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметил министр, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе. "Интервидение", по его мнению, предоставит возможность государствам-участникам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции.

https://ria.ru/20250203/konkurs-1997156713.html

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Станислав Ванд

россия, москва, московская область (подмосковье), сергей лавров, владимир путин, интервидение