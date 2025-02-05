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В Кузбассе раскрыли убийство 15-летней давности - РИА Новости, 05.02.2025
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12:17 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kuzbass-1997473272.html
В Кузбассе раскрыли убийство 15-летней давности
В Кузбассе раскрыли убийство 15-летней давности - РИА Новости, 05.02.2025
В Кузбассе раскрыли убийство 15-летней давности
Следователи в Кузбассе нашли предполагаемого убийцу несовершеннолетней, изнасилованной и задушенной 15 лет назад, по образцу ДНК, совпавшего с образцом ДНК его... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:17:00+03:00
2025-02-05T12:17:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Следователи в Кузбассе нашли предполагаемого убийцу несовершеннолетней, изнасилованной и задушенной 15 лет назад, по образцу ДНК, совпавшего с образцом ДНК его родственника, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Несовершеннолетняя вышла из автобуса на остановке общественного транспорта 6 марта 2009 года в селе Сосновка и направилась в сторону деревни Каменушка, однако домой не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тело убитой девушки было обнаружено в лесу в 90 метрах от дороги 28 марта 2009 года. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, однако все эти годы поиски убийцы продолжались. По уголовному делу допрошены более 630 свидетелей, проведено свыше 400 различного вида судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических. "Благодаря современным методам исследования и проверке ДНК, обнаруженной на теле жертвы, по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение генетического профиля предполагаемого преступника с ДНК-профилем лица, находящегося в родстве с ним. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России 4 февраля 2025 года фигурант был установлен, доставлен в Кемерово, где был задержан", – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ДНК-профиль сына подозреваемого совпал с профилем предполагаемого преступника. "Установлено, что 26 марта 2009 года мужчина, находясь в лесополосе, совершил в отношении знакомой ему девушки преступления сексуального характера, после чего задушил ее. Оставив тело погибшей на месте преступления, скрылся", – добавили в ведомстве. Долгое время он проживал в Приморском крае. "Мужчина подозревается в убийстве несовершеннолетней, совершенном 15 лет назад... В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения в совершении данного преступления и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
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происшествия, россия, кемерово, приморский край
Происшествия, Россия, Кемерово, Приморский край
В Кузбассе раскрыли убийство 15-летней давности

В Кузбассе нашли предполагаемого убийцу девушки, изнасилованной 15 лет назад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Следователи в Кузбассе нашли предполагаемого убийцу несовершеннолетней, изнасилованной и задушенной 15 лет назад, по образцу ДНК, совпавшего с образцом ДНК его родственника, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Несовершеннолетняя вышла из автобуса на остановке общественного транспорта 6 марта 2009 года в селе Сосновка и направилась в сторону деревни Каменушка, однако домой не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тело убитой девушки было обнаружено в лесу в 90 метрах от дороги 28 марта 2009 года. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, однако все эти годы поиски убийцы продолжались.
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По уголовному делу допрошены более 630 свидетелей, проведено свыше 400 различного вида судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических.
"Благодаря современным методам исследования и проверке ДНК, обнаруженной на теле жертвы, по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение генетического профиля предполагаемого преступника с ДНК-профилем лица, находящегося в родстве с ним. В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России 4 февраля 2025 года фигурант был установлен, доставлен в Кемерово, где был задержан", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ДНК-профиль сына подозреваемого совпал с профилем предполагаемого преступника.
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"Установлено, что 26 марта 2009 года мужчина, находясь в лесополосе, совершил в отношении знакомой ему девушки преступления сексуального характера, после чего задушил ее. Оставив тело погибшей на месте преступления, скрылся", – добавили в ведомстве.
Долгое время он проживал в Приморском крае.
"Мужчина подозревается в убийстве несовершеннолетней, совершенном 15 лет назад... В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения в совершении данного преступления и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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