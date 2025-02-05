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ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
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13:46 05.02.2025 (обновлено: 13:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/kurskaya-1997501970.html
ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:46:00+03:00
2025-02-05T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли в курском приграничье до 325 боевиков и три танка за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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