https://ria.ru/20250205/kurskaya-1997501970.html

ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки

ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ потеряли до 325 боевиков в курском приграничье за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:46:00+03:00

2025-02-05T13:46:00+03:00

2025-02-05T13:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 325 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)