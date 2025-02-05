Рейтинг@Mail.ru
Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:37 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/krivyakino-1997537081.html
Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью
Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью - РИА Новости, 05.02.2025
Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью
Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье, которая проходила в два этапа, планируют завершить осенью этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:37:00+03:00
2025-02-05T15:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591812242_0:482:2561:1922_1920x0_80_0_0_9e405628e55bfa1a17ad21c3637949d5.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье, которая проходила в два этапа, планируют завершить осенью этого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Работы проходят в соответствии с госпрограммой "Культура и туризм Подмосковья" с 2023 по 2027 годы. В 2023 году проводились внешние работы по реконструкции фасада, отмостки, кровельных элементов и внутренние черновые работы, в прошлом году проводилась работа по восстановлению интерьеров. Осенью 2025 года планируется завершить все работы окончательно. В ведомстве отметили, что архитектурно-ландшафтный комплекс усадьбы с парком является объектом культурного наследия федерального значения. Обновление усадьбы позволит привлечь в Воскресенск больше любителей истории и архитектуры. Это будет способствовать решению задач национального проекта "Туризм и гостеприимство". Основной задачей реставрации усадьбы Кривякино стало возвращение ее первоначального облика. В дальнейшем здесь планируется проведение выставок, концертов, балов и вернисажей. Также откроется музейная экспозиция, которая расскажет об эпохе XVIII-XIX веков. В 2025-2027 годах планируется восстановить северный и южный флигели усадьбы.
https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997522223.html
https://ria.ru/20250205/podmoskove--1997468618.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591812242_0:2:2561:1922_1920x0_80_0_0_75f34bb5c7bb9f44be7e0754291f5372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск
Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью

Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат в этом году

© МУ "КЦ "Усадьба Кривякино"Усадьба "Кривякино" под Воскресенском
Усадьба Кривякино под Воскресенском - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© МУ "КЦ "Усадьба Кривякино"
Усадьба "Кривякино" под Воскресенском. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье, которая проходила в два этапа, планируют завершить осенью этого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Работы проходят в соответствии с госпрограммой "Культура и туризм Подмосковья" с 2023 по 2027 годы. В 2023 году проводились внешние работы по реконструкции фасада, отмостки, кровельных элементов и внутренние черновые работы, в прошлом году проводилась работа по восстановлению интерьеров. Осенью 2025 года планируется завершить все работы окончательно.
Логотип Мострансавто - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Пассажиропоток брендированных автобусов "Зима в Подмосковье" вырос вдвое
14:42
В ведомстве отметили, что архитектурно-ландшафтный комплекс усадьбы с парком является объектом культурного наследия федерального значения. Обновление усадьбы позволит привлечь в Воскресенск больше любителей истории и архитектуры. Это будет способствовать решению задач национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Основной задачей реставрации усадьбы Кривякино стало возвращение ее первоначального облика. В дальнейшем здесь планируется проведение выставок, концертов, балов и вернисажей. Также откроется музейная экспозиция, которая расскажет об эпохе XVIII-XIX веков.
В 2025-2027 годах планируется восстановить северный и южный флигели усадьбы.
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Почти 3,5 тыс подарочных наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
11:54
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Воскресенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала