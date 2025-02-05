https://ria.ru/20250205/krivyakino-1997537081.html

Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью

Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью - РИА Новости, 05.02.2025

Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье завершат осенью

Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье, которая проходила в два этапа, планируют завершить осенью этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:37:00+03:00

2025-02-05T15:37:00+03:00

2025-02-05T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реставрацию главного дома усадьбы Кривякино в Подмосковье, которая проходила в два этапа, планируют завершить осенью этого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Работы проходят в соответствии с госпрограммой "Культура и туризм Подмосковья" с 2023 по 2027 годы. В 2023 году проводились внешние работы по реконструкции фасада, отмостки, кровельных элементов и внутренние черновые работы, в прошлом году проводилась работа по восстановлению интерьеров. Осенью 2025 года планируется завершить все работы окончательно. В ведомстве отметили, что архитектурно-ландшафтный комплекс усадьбы с парком является объектом культурного наследия федерального значения. Обновление усадьбы позволит привлечь в Воскресенск больше любителей истории и архитектуры. Это будет способствовать решению задач национального проекта "Туризм и гостеприимство". Основной задачей реставрации усадьбы Кривякино стало возвращение ее первоначального облика. В дальнейшем здесь планируется проведение выставок, концертов, балов и вернисажей. Также откроется музейная экспозиция, которая расскажет об эпохе XVIII-XIX веков. В 2025-2027 годах планируется восстановить северный и южный флигели усадьбы.

https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997522223.html

https://ria.ru/20250205/podmoskove--1997468618.html

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