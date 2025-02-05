https://ria.ru/20250205/kremennaya-1997544888.html

Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города

Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города - РИА Новости, 05.02.2025

Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города

Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ, горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:03:00+03:00

2025-02-05T16:03:00+03:00

2025-02-05T16:03:00+03:00

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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ, горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и округу в целом, заявил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."В связи с возрастанием интенсивности атак беспилотных летательных аппаратов вынужден обратиться к вам с важным предупреждением. Единственная дорога, связывающая наш город Кременная с остальной территорией республики, стала опасным уязвимым участком… Настоятельно рекомендую вам воздержаться от проезда по данной транспортной артерии и округу в целом", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа со ссылкой на его главу. Отмечается, что ежедневно администрация получает сообщения о новых ударах со стороны украинских военных, направленных на гражданские автомобили, которые пытаются проехать по этому маршруту. "За каждым из этих происшествий стоят судьбы людей, чьи жизни и благополучие остаются нашими первоочередными приоритетами", - говорится в сообщении. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250130/kremennaya-1996252712.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество