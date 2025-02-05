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Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20250205/kremennaya-1997544888.html
Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города
Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города - РИА Новости, 05.02.2025
Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города
Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ, горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:03:00+03:00
2025-02-05T16:03:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ, горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и округу в целом, заявил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."В связи с возрастанием интенсивности атак беспилотных летательных аппаратов вынужден обратиться к вам с важным предупреждением. Единственная дорога, связывающая наш город Кременная с остальной территорией республики, стала опасным уязвимым участком… Настоятельно рекомендую вам воздержаться от проезда по данной транспортной артерии и округу в целом", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа со ссылкой на его главу. Отмечается, что ежедневно администрация получает сообщения о новых ударах со стороны украинских военных, направленных на гражданские автомобили, которые пытаются проехать по этому маршруту. "За каждым из этих происшествий стоят судьбы людей, чьи жизни и благополучие остаются нашими первоочередными приоритетами", - говорится в сообщении. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20250130/kremennaya-1996252712.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Общество
Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города

Глава Кременной Третьяков призвал жителей не выезжать из города из-за дронов ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянКременная
Кременная - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Кременная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ, горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и округу в целом, заявил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"В связи с возрастанием интенсивности атак беспилотных летательных аппаратов вынужден обратиться к вам с важным предупреждением. Единственная дорога, связывающая наш город Кременная с остальной территорией республики, стала опасным уязвимым участком… Настоятельно рекомендую вам воздержаться от проезда по данной транспортной артерии и округу в целом", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа со ссылкой на его главу.
Последствия обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Кременной
30 января, 08:31
Отмечается, что ежедневно администрация получает сообщения о новых ударах со стороны украинских военных, направленных на гражданские автомобили, которые пытаются проехать по этому маршруту.
"За каждым из этих происшествий стоят судьбы людей, чьи жизни и благополучие остаются нашими первоочередными приоритетами", - говорится в сообщении.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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