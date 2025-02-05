Жителей Кременной в ЛНР призвали не выезжать из города
Глава Кременной Третьяков призвал жителей не выезжать из города из-за дронов ВСУ
Кременная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ, горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и округу в целом, заявил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"В связи с возрастанием интенсивности атак беспилотных летательных аппаратов вынужден обратиться к вам с важным предупреждением. Единственная дорога, связывающая наш город Кременная с остальной территорией республики, стала опасным уязвимым участком… Настоятельно рекомендую вам воздержаться от проезда по данной транспортной артерии и округу в целом", - говорится в сообщении администрации Кременского муниципального округа со ссылкой на его главу.
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Отмечается, что ежедневно администрация получает сообщения о новых ударах со стороны украинских военных, направленных на гражданские автомобили, которые пытаются проехать по этому маршруту.
"За каждым из этих происшествий стоят судьбы людей, чьи жизни и благополучие остаются нашими первоочередными приоритетами", - говорится в сообщении.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года в ходе СВО Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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