https://ria.ru/20250205/krasnoyarsk-1997490477.html

Житель Красноярска ограбил магазин, извинившись перед продавцом

Житель Красноярска ограбил магазин, извинившись перед продавцом - РИА Новости, 05.02.2025

Житель Красноярска ограбил магазин, извинившись перед продавцом

Оперативники уголовного розыска Красноярска задержали местного жителя, извинившегося перед продавцом перед разбойным нападением и похитившего 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:14:00+03:00

2025-02-05T13:14:00+03:00

2025-02-05T13:47:00+03:00

происшествия

красноярск

советский район

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КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Оперативники уголовного розыска Красноярска задержали местного жителя, извинившегося перед продавцом перед разбойным нападением и похитившего 30 тысяч рублей, сообщает в среду краевой главк МВД. По данным ведомства, около полуночи 3 февраля в полицию поступил сигнал о разбойном нападении на магазин, расположенный на улице Алексеева в Советском районе Красноярска. Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный вошел в магазин и попросил пачку сигарет, но ему не хватило денег и он ушел. "Примерно через полчаса он вернулся и заявил, что ему нужны деньги. Извинившись перед работницей магазина и угрожая ей ножом, злоумышленник похитил из кассы около 30 тысяч рублей, после чего скрылся. Информация о преступлении и приметы подозреваемого были переданы всем наружным нарядам полиции", - говорится в сообщении. Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Задержанным оказался молодой человек 2002 года рождения, проживающий в Красноярске. При задержании правоохранители изъяли кухонный нож, которым фигурант угрожал продавщице, и часть денег. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988764059.html

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красноярск

советский район

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Кадры ограбления магазина в Красноярске В Красноярске местному жителю не хватило на пачку сигарет. Он ушел из магазина, а потом вернулся и, извинившись перед кассиршей, украл 30 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, вежливому нарушителю, угрожавшему продавщице кухонным ножом, грозит до 10 лет лишения свободы. 2025-02-05T13:14 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, красноярск, советский район