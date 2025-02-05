Минпромторг и МИД Южной Кореи заблокировали доступ к DeepSeek
Минпромторг и МИД Южной Кореи решили ограничить доступ к чат-боту DeepSeek
© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© AP Photo / Andy Wong
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СЕУЛ, 5 фев - РИА Новости. Минпромторг и МИД Южной Кореи заблокировали доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek, сообщило агентство Рёнхап.
"По данным нескольких источников в правительстве, министерство иностранных дел и министерство промышленности, торговли и ресурсов на основании собственного решения ограничили доступ к DeepSeek на компьютерах с подключенным внешним доступом", - пишет агентство.
Как отмечает Рёнхап, запрет связан с тем, что оба ведомства оперируют большим количеством "чувствительной секретной информации" и могут опасаться ее утечки.
Ранее в среду агентство сообщило, что запрет на использование китайского чат-бота начали вводить ведущие ИТ-компании и государственные корпорации Южной Кореи. Причиной такого решения назывался сбор большого количества информации об устройстве пользователя, его IP-адресе и шаблонах ввода текста с помощью клавиатуры с последующим хранением этих данных на серверах, расположенных в Китае, что вызывало опасения с точки зрения безопасности.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
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