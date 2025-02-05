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Киев предложил США вложиться в энергетический сектор Украины - РИА Новости, 05.02.2025
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16:58 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kiev-1997558032.html
Киев предложил США вложиться в энергетический сектор Украины
Киев предложил США вложиться в энергетический сектор Украины - РИА Новости, 05.02.2025
Киев предложил США вложиться в энергетический сектор Украины
Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:58:00+03:00
2025-02-05T16:58:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко. По данным издания, письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность США за стратегическое сотрудничество с Киевом. "В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины, добавляя, что у страны есть одни из крупнейших в мире запасы нефти, газа, урана и других ресурсов", - заявляет издание со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе.
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html
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в мире, сша, украина, киев, герман галущенко, дональд трамп, дмитрий песков, politico
В мире, США, Украина, Киев, Герман Галущенко, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Politico
Киев предложил США вложиться в энергетический сектор Украины

Politico: Украина предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетику

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко.
По данным издания, письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность США за стратегическое сотрудничество с Киевом.
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"В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины, добавляя, что у страны есть одни из крупнейших в мире запасы нефти, газа, урана и других ресурсов", - заявляет издание со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе.
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В миреСШАУкраинаКиевГерман ГалущенкоДональд ТрампДмитрий ПесковPolitico
 
 
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