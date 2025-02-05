Хинштейн процитировал Путину строки о жителях Курской области
Хинштейн процитировал Путину строки о курянах, написанные в 12 веке
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным зачитал строки из памятника древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", где впервые описывались воины-куряне.
"Те многовековые традиции государственности, защита интересов Отечества, самопожертвование во имя Родины, которыми славна курская земля, будут приумножаться, и куряне, о которых, кстати, ещё в "Слове о полку Игореве" было сказано, если позволите, я процитирую, XII век: "А куряне славные, витязи исправные, родились под трубами, росли под шеломами, выросли как воины, с конца копья вскормлены", - сказал Хинштейн в ходе деловой встречи.
Также Хинштейн поблагодарил президента за внимание и поддержку региона.
"Куряне, конечно же, то внимание, то отношение всей страны, всех без исключения регионов, и ваши непосредственно как президента, ценят, понимают и уверен, что мы сумеем добиться того, чтобы Курская область, курская земля стала вновь самой процветающей, самой сильной и самой мощной", - добавил врио курского губернатора.