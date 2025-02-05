https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997600845.html

Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн

Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.02.2025

Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн

В Курской области определено 54 проблемных вопроса, часть из них решена, но этот список не исчерпывающий, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:22:00+03:00

2025-02-05T19:22:00+03:00

2025-02-05T19:33:00+03:00

курская область

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Курской области определено 54 проблемных вопроса, часть из них решена, но этот список не исчерпывающий, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Все эти вопросы мы до сегодняшнего дня уже положили на бумагу. Этот перечень не исчерпывающий. Но что важно – рассмотрение их, поиск решений, выработка происходит именно с участием людей. В том числе и таких проблемных вопросов 54. Часть этих вопросов уже решена", — сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20250205/putin-1997598197.html

курская область

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курская область, россия, владимир путин, общество