https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997600845.html
Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн
Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн - РИА Новости, 05.02.2025
Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн
В Курской области определено 54 проблемных вопроса, часть из них решена, но этот список не исчерпывающий, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:22:00+03:00
2025-02-05T19:22:00+03:00
2025-02-05T19:33:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Курской области определено 54 проблемных вопроса, часть из них решена, но этот список не исчерпывающий, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Все эти вопросы мы до сегодняшнего дня уже положили на бумагу. Этот перечень не исчерпывающий. Но что важно – рассмотрение их, поиск решений, выработка происходит именно с участием людей. В том числе и таких проблемных вопросов 54. Часть этих вопросов уже решена", — сообщил Хинштейн.
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курская область, россия, владимир путин, общество
Курская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Часть проблемных вопросов в Курской области решена, заявил Хинштейн
Хинштейн: часть проблемных вопросов в Курской области решена, всего их 54