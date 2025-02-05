https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997600715.html
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:21:00+03:00
2025-02-05T19:21:00+03:00
2025-02-05T19:51:00+03:00
курская область
александр хинштейн
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602898_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_e5dbb39c2429644d1e0bc234bde80136.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их проблемы, власти стараются быть максимально отрытыми."Самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь максимально быть открытым, находиться в постоянном диалоге. Для того, чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей, по их же инициативе создали координационный совет", - рассказал Хинштейн.
https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997602898_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_691c95c630c48aa4393084be6a25e45a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, россия, владимир путин, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Владимир Путин, Общество
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области
Хинштейн: стараемся находиться в диалоге с жителями Курской области