https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997600715.html

Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области

Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025

Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T19:21:00+03:00

2025-02-05T19:21:00+03:00

2025-02-05T19:51:00+03:00

курская область

александр хинштейн

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их проблемы, власти стараются быть максимально отрытыми."Самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь максимально быть открытым, находиться в постоянном диалоге. Для того, чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей, по их же инициативе создали координационный совет", - рассказал Хинштейн.

https://ria.ru/20250205/kursk-1997599999.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, россия, владимир путин, общество