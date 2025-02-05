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Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
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19:21 05.02.2025 (обновлено: 19:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997600715.html
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области - РИА Новости, 05.02.2025
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T19:21:00+03:00
2025-02-05T19:51:00+03:00
курская область
александр хинштейн
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их проблемы, власти стараются быть максимально отрытыми."Самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь максимально быть открытым, находиться в постоянном диалоге. Для того, чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей, по их же инициативе создали координационный совет", - рассказал Хинштейн.
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курская область, александр хинштейн, россия, владимир путин, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Владимир Путин, Общество
Хинштейн заявил, что старается общаться с жителями Курской области

Хинштейн: стараемся находиться в диалоге с жителями Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым важным в регионе являются люди и их проблемы, власти стараются быть максимально отрытыми.
"Самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь максимально быть открытым, находиться в постоянном диалоге. Для того, чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей, по их же инициативе создали координационный совет", - рассказал Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Курская областьАлександр ХинштейнРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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